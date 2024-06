Griglia di partenza Formula 1/ Caccia alla pole position! GP Austria 2024 Red Bull Ring (oggi 29 giugno)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto adesso per le qualifiche che disegneranno il volto della griglia di partenza Formula 1 per il Gp Austria 2024, abbiamo osservato che negli ultimi quattro Gran Premi le pole position sono andate ad altrettanti piloti diversi (dato già interessante), ma soprattutto di quattro Case differenti. Insomma, tutti possono sognare e fa strano a questo punto che dall’elenco sia ancora assente Lewis Hamilton, che con la pole position del luglio 2023 in Ungheria ha raggiunto quota 104, ma questo resta l’unico guizzo sul giro secco negli ultimi due anni e mezzo – d’altronde, in termini di vittorie invece Lewis Hamilton è fermo a quota 103 dalla penultima gara del 2021.

La Mercedes è in crescita e ha già ottenuto una pole position nel 2024, con George Russell a Montreal, quindi staremo a vedere se prima o poi ce la farà anche Lewis Hamilton, magari già oggi sul circuito del Red Bull Ring: parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo, le emozioni sono come sempre assicurate e siamo pronti al via delle qualifiche per determinare la griglia di partenza Formula 1 del Gran Premio d’Austria 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IN PALIO LA “VERA” POLE POSITION

Dopo un venerdì nel quale Max Verstappen è stato il più veloce di tutto nella cosiddetta Sprint ShootOut in vista della gara breve di oggi, la McLaren è stata la seconda forza con i suoi due piloti alle spalle dell’olandese mentre Charles Leclerc è stato per l’ennesima volta in carriera piuttosto sfortunato, eccoci oggi sabato 29 giugno al canonico appuntamento con la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Austria 2024, perché il sabato pomeriggio al Red Bull Ring sarà caratterizzato dalla battaglia per quella che potremmo definire la “vera” pole position, cioè quella che garantirà di partire davanti a tutti nella gara di domenica e che resterà poi nelle statistiche ufficiali della storia della Formula 1.

Può essere utile ribadire in questa sede il format che la Formula 1 ha adottato in questa stagione 2024 quando ci sono le Sprint, perché sono annotazioni che riguardano particolarmente da vicino proprio le sessioni per la griglia di partenza Formula 1. Il debutto era stato a Shanghai nel mese di aprile, poi avevamo avuto un bis immediato a Miami e ora ci attende la terza Sprint in tre continenti diversi con la tappa in Austria. La gara breve nel 2024 è stata anticipata al mattino del sabato, con le proprie Shoot-Out appunto al venerdì pomeriggio, mentre la battaglia per la pole position con le qualifiche “classiche” caratterizzerà il pomeriggio in Austria per scoprire quale aspetto avrà domani la griglia di partenza Formula 1 naturalmente per la corsa “completa”. La speranza è che sia un format definitivo, dal momento che fin dalla loro introduzione nel 2021 le Sprint non hanno mai trovato pace…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: UNA SITUAZIONE PARTICOLARE

In vista dunque della battaglia per la pole position, possiamo dire che i numeri stagionali della griglia di partenza Formula 1 siano decisamente particolari, dal momento che il Mondiale 2024 era iniziato con addirittura sette pole position consecutive per Max Verstappen dal Bahrain fino a Imola, record storico eguagliato come numero di pole all’inizio di una stagione, così come l’olandese aveva eguagliato la più lunga striscia consecutiva in assoluto di pole position considerando anche quella di Abu Dhabi 2023. Dal monopolio Verstappen-Red Bull siamo invece passati di recente all’incertezza più totale, che ha visto in pole position altri tre piloti e di altrettante Case differenti.

Il primo era stato naturalmente Charles Leclerc a Montecarlo, con il capolavoro che diede di fatto anche mezza (o forse più) vittoria al pilota monegasco della Ferrari, perché logicamente nel Principato partire davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 è una sorta di polizza sulla vittoria della gara. Poi ecco il guizzo di George Russell e quindi della Mercedes a Montreal, sebbene con lo stesso tempo al millesimo di Verstappen, infine in Spagna è stato Lando Norris a conquistare la pole position per la McLaren. Ci può essere gloria per molti in questa Formula 1, chi la spunterà oggi pomeriggio al Red Bull Ring?











