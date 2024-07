GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Norris favorito per la pole position? (Gp Gran Bretagna 2024, 6 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL FAVORITO

Abbiamo già detto, parlando della griglia di partenza Formula 1 che si comporrà tra poco per il Gp Gran Bretagna 2024, che forse il vero favorito in questo momento è Lando Norris. Anche in Austria la McLaren ha fatto vedere di averne più della Red Bull: in qualifica Max Verstappen è riuscito a tirare fuori il guizzo giusto, probabilmente avrebbe anche vinto la gara se non ci fosse stato l’inconveniente al box ma certamente la McLaren di oggi è una macchina velocissima, che sta facendo risultati anche al sabato. Lo ha dimostrato Norris, che da Imola all’Austria è stato in prima fila per tre volte su cinque e ha anche timbrato la pole position al Montmeló, purtroppo non riuscendo a vincere la gara.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Max Verstappen, altra pole position! GP Austria 2024 Red Bull Ring (29 giugno)

Oscar Piastri fatica di più, la prima fila lui l’ha centrata soltanto a Montecarlo (alle spalle di Charles Leclerc) e dunque possiamo dire che la McLaren sicuramente aiuta ed è una macchina davvero di livello, ma poi quando bisogna piazzarsi sulla griglia di partenza Formula 1 le abilità del pilota fanno la differenza e in questo caso Norris, come del resto Verstappen in Red Bull ma potremmo anche dire Charles Leclerc in Ferrari, ha qualcosa in più rispetto al compagno di squadra. Sarà quindi lui a centrare la pole position nel Gp Gran Bretagna 2024, quello che corre in casa? Lo scopriremo presto… (agg. di Claudio Franceschini)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Norris in pole position! Ferrari male (Gp Spagna 2024 Montmeló oggi 22 giugno)

DI CHI SARÀ LA POLE POSITION?

Chi farà la pole position oggi nel Gp Gran Breagna 2024? L’appuntamento con la griglia di partenza Formula 1 ci conduce oggi a Silverstone, per un Gran Premio davvero intrigante soprattutto dopo i fatti accaduti la scorsa settimana. Il Red Bull Ring è già storia, ma gli strascichi si consumano ancora: la vittoria di George Russell è passata in secondo piano a causa delle sportellate finali tra un Lando Norris decisamente più veloce, ma forse ingenuo e poco lucido nel tentare il sorpasso giusto, e un Max Verstappen penalizzato di dieci secondi per una manovra considerata scorretta, ma comunque quinto al traguardo e dunque “vincitore” a livello di classifica.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Canada 2024 Montreal: Russell in pole position! (oggi sabato 9 giugno 2024)

Inevitabilmente si riparte da qui, ma i temi che ammantano la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2024 sono parecchi: uno di questi ci interessa in modo particolare ed è quello legato alla Ferrari, che si è persa per strada nelle ultime uscite con gli aggiornamenti portati a Barcellona che non stanno pagando dividendi, anzi sembrano aver tolto qualcosa alla rossa. Charles Leclerc aveva timbrato la pole position a Montecarlo in una gara poi vinta: da quel momento la Ferrari non è più riuscita a guadagnare la prima fila sulla griglia di partenza Formula 1, naufragando anche in gara (più o meno) e diventando la quarta forza del circus.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2024: GLI ALBORI DELLA CARRIERA

Ecco allora che nella griglia di partenza Formula 1 la Ferrari dovrà andare a caccia della pole position nel Gp Gran Bretagna 2024: la rossa quest’anno non sta performando particolarmente bene in qualifica, anzi spesso e volentieri ha sofferto ma comunque in qualche modo era sempre riuscita a rimanere davanti alla Red Bull. Oggi che la macchina di riferimento sembra aver perso qualcosa, la Rossa ha quasi l’obbligo di farsi trovare pronta ma deve accettare che la McLaren sia francamente e decisamente superiore, e che anche la Mercedes abbia risalito la corrente nelle ultime gare e qualifiche.

Dove Leclerc e Carlos Sainz si piazzeranno sulla griglia di partenza Formula 1 lo scopriremo, intanto possiamo ricordare che al Gp Gran Bretagna 2024 arriviamo dalla pole position di Max Verstappen che in Austria ha spezzato un digiuno che durava da tre gare, e che nel corso delle qualifiche è tornato a mettere quel qualcosa in più che poi inevitabilmente gli serve anche la domenica. Tuttavia come già detto la Red Bull è sicuramente meno dominante rispetto all’inizio della stagione, tecnicamente c’è più margine per fare risultato e prendersi la pole position e allora tra poco scopriremo come sarà composta la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA