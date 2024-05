GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Charles Leclerc in pole position al GP Monaco 2024 Montecarlo! (25 maggio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHARLES LECLERC IN POLE POSITION

Charles Leclerc ha ottenuto la pole position e quindi scatterà in testa sulla griglia di partenza Formula 1, aspetto naturalmente fondamentale quando si parla del Gp Monaco 2024 a Montecarlo. Un capolavoro in casa per il pilota monegasco della Ferrari, autore del tempo di 1’10”270 per precedere Oscar Piastri, staccati di 154 millesimi. Ferrari e McLaren si alternano anche in seconda fila, con Carlos Sainz al terzo posto e Lando Norris in quarta posizione, poi ecco George Russell quinto e Max Verstappen solamente sesto, a conferma della sofferenza della Red Bull a Montecarlo. Settimo Lewis Hamilton, poi Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Pierre Gasly completano la top 10 della griglia di partenza Formula 1.

Passiamo poi ai cinque eliminati nel Q2, a cominciare da Esteban Ocon, che è stato undicesimo con la sua Alpine. Seguono Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Kevin Magnussen, in quindicesima posizione con la Haas. Infine, due eliminazioni eccellenti nel Q1 mettono Fernando Alonso e Sergio Perez in coda alla griglia di partenza Formula 1, con lo spagnolo sedicesimo e il messicano diciottesimo. In mezzo a loro Logan Sargeant, poi chiudono il gruppo le due Kick Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONTECARLO TEATRO DEI RECORD?

Quando si parla della griglia di partenza Formula 1 e dell’importanza di partire dalla pole position fatalmente si pensa a Montecarlo, perché sulla stradine del Principato scattare davanti a tutti può essere ancora più determinante per l’esito del Gran Premio rispetto a ogni altro circuito. Inoltre stavolta, sabato 25 maggio, le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2024 potrebbero essere davvero storiche, dal momento che Max Verstappen va a caccia di un paio di record relativi proprio alle pole position, che ha eguagliato a Imola e adesso potrebbe prendere interamente per sé stesso.

Per la precisione, sabato scorso a Imola Max Verstappen è scattato davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 per la settima volta su altrettanti GP stagionali: è record a pari merito con Alain Prost, che nel 1993 aveva cominciato a sua volta il Mondiale con sette pole position consecutive al volante della sua Williams. L’olandese della Red Bull però ci aggiunge anche la pole ad Abu Dhabi 2023, ultima gara dell’anno scorso: sono quindi otto consecutive, come nella storia è riuscito solamente ad Ayrton Senna dal GP Spagna 1988 a quello degli Usa nel 1989, altro record eguagliato.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: VERSTAPPEN PER LA STORIA, TRA SENNA E PROST

Di conseguenza, se Max Verstappen dovesse partire dalla pole position anche a Montecarlo, ecco che in un colpo solo migliorerebbe due record relativi alla griglia di partenza Formula 1, naturalmente è particolarmente suggestivo pensare al fatto che ci riuscirebbe a Monaco, un luogo leggendario per la storia della Formula 1 e che si lega in maniera speciale proprio ad Ayrton Senna, che con le stradine del Principato ebbe un feeling particolare per tutta la propria carriera.

Tutto questo evidentemente senza sottovalutare le conseguenze pratiche di una pole position, perché in nessun altro posto come a Montecarlo partire davanti a tutti equivale già a una seria ipoteca sulla vittoria finale del Gran Premio. Anzi, per essere onesti nel Principato di Monaco spesso il giorno più affascinante è proprio il sabato, a caccia di capolavori sfiorando le barriere proprio per scattare davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1. Qui può ancora fare la differenza il pilota più che la macchina: per citare un’altra leggenda, memorabile fu il capolavoro di Michael Schumacher nel 1996, con una Ferrari di certo inferiore alla Williams. Quale posto migliore per riscrivere due record?

