Griglia di partenza Formula 1/ GP Spagna 2022: chi in pole position a Barcellona?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LECLERC ANCORA IN POLE?

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Spagna 2022 dal circuito del Montmelò, nei dintorni di Barcellona, una delle tappe ormai più caratteristiche del Circus. Anche sul Circuit de Catalunya la Ferrari sarà chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in una stagione eccellente per il Cavallino Rampante, anche se c’è da riscattare la delusione vissuta proprio nella gara di casa ad Imola e poi almeno parzialmente anche a Miami, perché non vincere dopo avere monopolizzato la prima fila della griglia di partenza Formula 1 come era successo due settimane fa per la Ferrari è una prestazione che non può soddisfare del tutto nemmeno in occasione di un doppio podio.

In copertina c’è comunque Charles Leclerc, che ha già ottenuto due vittorie e anche ben tre pole position, dato particolarmente interessante per quanto riguarda la nostra analisi della griglia di partenza Formula 1. Partire in pole position sembra essere molto importante per il pilota monegasco della Ferrari, perché le quattro vittorie ottenute in carriera da Leclerc (Spa e Monza 2019, Sakhir e Melbourne 2022) sono arrivate sempre scattando dalla prima casella, di conseguenza il duello per la conquista delle migliori posizioni sulla griglia di partenza di Formula 1 sarà naturalmente molto interessante pur se dobbiamo dire che questi non sono più gli anni in cui tutto (o quasi) si decideva alla prima curva del primo giro…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 vide l’anno scorso il sorpasso della Red Bull ai danni della Mercedes in termini di numero di pole position, mentre la Ferrari era stata una comprimaria, pur con due pole per Charles Leclerc a Montecarlo e Baku. Potremmo dire che si era trattato dei primi segnali della fine del dominio Mercedes, anche se in questo 2022 sta avendo luogo un vero e proprio tracollo per la scuderia che ha dominato per moltissimi anni e finora non è mai riuscita a schierarsi nelle posizioni di vertice sulla griglia di partenza Formula 1: chissà se Lewis Hamilton e George Russell riusciranno a lasciare il segno prima o poi, anche sul giro secco.

La Red Bull naturalmente è la prima rivale della Ferrari e ha già conquistato pole position con entrambi i piloti, grazie a Sergio Perez in Arabia Saudita e Max Verstappen ad Imola. È da notare che ad Imola c’era stata la prima Sprint Race della stagione, tanto che ufficialmente la pole position per gli annali era già di Verstappen grazie al primo posto nelle qualifiche del venerdì, poi la vittoria dell’olandese al sabato aveva decretato che sarebbe stato proprio il campione del Mondo a partire davanti a tutti anche in gara. Il bilancio Red Bull è molto più equilibrato, alla lunga Verstappen farà la differenza rispetto a Perez?











