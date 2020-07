Griglia di partenza Formula 1/ Gp Stiria 2020: lotta per la pole position

Mancano solo poche ore prima di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della formula 1 per il Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento di questa stagione 2020. A breve infatti cominceranno le qualifiche ufficiali di questo inedito Gp stiriano, che pure avrà sempre luogo sulla tracciato di Zeltweg, il Redbull Ring, e davvero siamo impazienti di scoprire chi otterrà la pole position e le miglior prestazioni sul giro secco. Certo, alla vigilia della sessione ufficiale di qualifiche non facciamo certo fatica ad assegnare alle due Mercedes, il favore per la prima fila della griglia di partenza della Formula 1: a Spielberg, sia settimana scorsa per il Gp d’Austria 2020, che nelle precedenti edizioni, sono state spesso le frecce d’argento a dominare durante le qualifiche ufficiali. Ma pure non possiamo escludere anche grandi sorprese, viste le prime indicazioni che sono occorse sullo stesso tracciato solo settimana scorsa, oltre che nelle sessioni di prove libere di questo fine settimana. Anzi per questo doppio Gran Premio in terra austriaca, la griglia di partenza della Formula 1 oggi potrebbe regalarci non pochi colpi di scena.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: SI RIPARTE DA BOTTAS?

Come riferito prima, per la griglia di partenza della Formula 1 per il Gp di Stiria 2020, non possiamo non vedere favorite ancora le due Mercedes per la prima fila. Dopo tutto, già pochi giorni fa, sulla pista di Zeltweg per il Gp d’Austria erano stati Bottas e Hamilton a strappare i miglior tempi sul giro secco (l’inglese è stato penalizzato successivamente), dimostrando tutta la superiorità tecnica della Mercedes, che ha cambiato colore in questa stagione. E benché poi in gara il campione inglese abbia sprecato tanto (non così il finlandese che poi vinse), pure è indubbio che la vettura di Toto Wolff sia la più veloce. Pure però va detto che potrebbero non essere pochi coloro che potrebbero contestare la supremazia Mercedes e non parliamo (purtroppo) della solita Ferrari, che versa invece in grave crisi. Da Max Verstappen, che ha grande feeling con il tracciato austriaco e che deve riscattare l’out rimediato settimana scorsa, fino alle vetture di McLaren e Racing Point che si sono dimostrate veramente competitive sia sul giro secco, nelle qualifiche della prima gara di Zeltweg, come pure nelle prove libere di questo Gp di Stiria 2020. Con questi nuovi personaggi sulla scena, pronti a mettere in sacco anche le big del circus, appare impossibile fare previsioni e i dati raccolti finora potrebbero non servire più. Sarà vera battaglia dunque per la pole position oggi, aperta e arcigna: chissà come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gp di Stiria 2020 oggi!.



© RIPRODUZIONE RISERVATA