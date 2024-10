DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: ECCO IL GP USA 2024 A AUSTIN!

Dopo un mese si torna a parlare di diretta Formula 1: finalmente si corre il Gp Usa 2024 ad Austin, in Texas, e possiamo anche dire che adesso inizierà un trittico di gare che ci condurrà in Messico e Brasile senza soste, ma anche che nel Gp Usa torna la Sprint Race che mancava dall’Austria, dunque la diretta Formula 1 entrerà nel vivo già venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 19:30 quando vivremo la FP1 che sarà come noto l’unica sessione di prove libere, perché alle ore 23:30 saremo già i compagnia della Sprint Shootout che, come sappiamo anche se è passato un po’ di tempo, determinerà la griglia di partenza per la Sprint del sabato sera (fuso italiano).

DIRETTA FORMULA 1/ Norris è il vincitore: podio e ordine d'arrivo finale (GP Singapore 2024, 22 Settembre)

Ci sono 33 punti a disposizione questo weekend; 52 invece quelli che separano Lando Norris dal leader Max Verstappen, che ha ancora un tesoretto da difendere ma a questo punto non può davvero più scherzare perché le cose iniziano a farsi tremendamente complicate. L’olandese se non altro è tornato sul podio a Singapore, ma non vince ormai da nove gare: non accadeva ovviamente da una vita, nel frattempo la McLaren ha sfruttato la cosa (insieme alla crisi di Sergio Pérez, addirittura ottavo nella classifica Formula 1 2024) e allora attenzione a quello che potrà succedere nella diretta Formula 1 per il Gp Usa 2024, a Austin le emozioni saranno tantissime.

DIRETTA FORMULA 1/ Lando Norris in pole position, disastro Ferrari nel Q3! GP Singapore 2024, 21 settembre

DIRETTA FORMULA 1, COME VEDERE IL GP USA 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la diretta Formula 1 viene affidata alla televisione satellitare: questo venerdì l’appuntamento con la FP1 e la Sprint Shootout del Gp Usa 2024 è in esclusiva, perché su Tv8 e dunque in chiaro saranno garantite solo la Sprint Race e la tradizionale gara della domenica. Oggi dunque bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport F1, canale gli abbonati troveranno al numero 207 del decoder e che dovrebbe essere affiancato da Sky Sport Uno (numero 201); come sempre la squadra che racconterà la diretta Formula 1 sarà formata da Carlo Vanzini e Marc Genè con Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room e Mara Sangiorgio a occuparsi di interviste e contributi dai box.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming video tv GP Singapore 2024: Norris al top! (20 settembre)

Inoltre bisogna anche dire che ci sarà la possibilità di seguire la Formula 1 in streaming video: anche in questo caso parliamo di una possibilità che è riservata agli abbonati del satellite, perché come sempre l’emittente mette a disposizione il suo servizio tramite l’applicazione Sky Go, che è attivabile con i dati del proprio abbonamento e poi utilizzabile sugli apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, così da non perdere nemmeno un istante della diretta Formula 1 anche se non doveste avere la possibilità di mettervi davanti a un televisore.

DIRETTA FORMULA 1, GP USA 2024: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Naturalmente la diretta Formula 1 vive totalmente del grande duello tra Verstappen e Norris, che fino al successo dell’olandese al Montmelò non era nemmeno un tema e invece incredibilmente sta diventando più che concreto. Forse anche Charles Leclerc e Oscar Piastri potrebbero tornare a contendersi il Mondiale piloti: i due sono rispettivamente a 86 e 94 punti da Verstappen, non si tratta di distanze siderali soprattutto se consideriamo che la principale guida della Red Bull non sa più vincere, il problema a questo punto potrebbe non tanto essere lui quanto un Norris che sta facendo il diavolo a quattro, e che dunque in questo momento ne ha di più.

Come del resto la McLaren nei confronti della Red Bull: questo favorirebbe anche Piastri, ma possiamo pensare che la scuderia di Woking non si farà sfuggire l’occasione della doppietta e dunque, pur avendo bisogno delle prestazioni dell’australiano, ad un certo punto dovrà davvero porsi il problema di concedere realmente una chance a Norris, anche perché la diretta Formula 1 ci ha raccontato, nel corso della stagione, di qualche gestione se non altro confusionaria da parte della McLaren. Sarà poi interessante stabilire cosa farà una Ferrari che in termini generali possiamo considerare in crescita: tutti temi utili in vista del Gp Usa 2024 a Austin, tra poco semaforo verde sul sabato di prove libere e Sprint shootout.