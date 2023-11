Griglia di partenza MotoGp/ Chi farà la pole position? GP Malesia 2023 Sepang (oggi 11 novembre)

La griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio della Malesia 2023 sul circuito di Sepang, meta ormai classica per il Motomondiale fra le tappe extra-europee, sarà svelata nel cuore della notte italiana. La sfida sulla massima velocità per il miglior tempo sul giro secco e la conquista della pole position sarà la prima da vivere nel ricco sabato in Malesia e gli orari saranno per l’ennesima volta nella trasferta in Estremo Oriente decisamente scomodi in tal senso, perché naturalmente la collocazione al mattino locale delle qualifiche in questa stagione determina che la MotoGp oggi emetterà questo verdetto quando in Italia saranno circa le ore 4.30, mentre sarà almeno ad orario adatto alla colazione (nostrana) la Sprint, che sarà ovviamente nel pomeriggio malese.

Ciò premesso, con distanze così ridotte ai vertici della classifica anche la lotta per la griglia di partenza MotoGp diventa ancora più interessante. L’introduzione delle gare Sprint a ogni Gran Premio ha portato le qualifiche sul giro secco ad avere “valore doppio” perché servono per stabilire la griglia di partenza MotoGp sia per la Sprint del sabato pomeriggio locale sia della gara alla domenica. Il giro secco ha inizialmente esaltato la famiglia Marquez, che si è presa le prime due pole position del 2023 sulla griglia di partenza MotoGp: a Portimao con Marc, poi a Termas de Rio Hondo c’è stata la grande gioia per il fratello minore Alex, passato alla Ducati (come l’anno prossimo farà anche il 93), senza dubbio la moto più attesa anche sulla griglia di partenza MotoGp. Ad Austin è stato il campione del Mondo Pecco Bagnaia a partire davanti a tutti, mentre a Jerez sul giro secco ci fu gloria per Aleix Espargaro e l’Aprilia.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Successivamente, la griglia di partenza MotoGp ha esaltato a Le Mans Bagnaia con la pole position, mentre la tripletta di giugno è iniziata al Mugello, dove per la prima volta quest’anno ha vinto la gara della domenica chi partiva dalla pole position, cioè proprio Francesco Bagnaia. Stesso esito al Sachsenring al sabato, però in gara Pecco si è fermato al secondo posto. Tra Assen e Silverstone il dominatore sul giro secco è diventato Marco Bezzecchi, autore di ben due pole position a cavallo della lunghissima sosta estiva, tuttavia il pilota numero 72 del Mooney VR46 Racing Team non è riuscito a tramutare in vittoria nessuna delle due partenze al palo come invece è riuscito a fare Bagnaia, dominatore assoluto in Austria e poi in pole position anche al Montmelò, prima dell’incidente che ha fatto trattenere il fiato a tutti al primo giro del Gran Premio della domenica. In seguito, ecco a Misano il trionfo di Jorge Martin con pole position al sabato e vittoria alla domenica, stessa impresa riuscita in India a Marco Bezzecchi.

Poi abbiamo avuto nuovamente Martin mattatore assoluto a Motegi, in Indonesia ecco la novità della pole position per Luca Marini, mentre in gara è tornato al successo Pecco Bagnaia. In Australia ecco la pole position per Martin, poi però crollato all'ultimo giro della gara vinta da Johann Zarco, infine in Thailandia Martin completò l'opera, con pole position e poi vittoria. La griglia di partenza MotoGp quanto incide sul nome del vincitore del Gran Premio della domenica? Nel 2022 solo tre volte su venti la gara aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti; il trend è proseguito anche nel 2023 pur con qualche miglioramento, siamo a sei su diciassette cioè Bagnaia al Mugello e al Red Bull Ring, Martin a Misano, Motegi e Buriram e Bezzecchi in India; cinque di queste sono concentrate nelle ultime otto gare. Ultimamente fare la pole position sembra più favorevole per la gara, notizia di spicco per la griglia di partenza MotoGp…











