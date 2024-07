Domizia Castagnini, chi è la moglie di Pecco Bagnaia/ Il pilota rivela: “Ecco come l’ho conquistata”

Domizia Castagnini, ecco chi è la moglie di Pecco Bagnaia: una storia d’amore lunga quasi dieci anni

Oggi, sabato 20 luglio, Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini diventano ufficialmente marito e moglie. Insieme da quasi dieci anni, la coppia corona un sogno che cullava da tanto tempo. Lei, trentenne, è al fianco del campione dal 2016, lo ha sempre spronato nei momenti difficili e ha gioito con lui ad ogni grande traguardo raggiunto. Per Bagnaia, Domizia è senza dubbio una figura di riferimento fondamentale nella sua vita sentimentale e professionale. Ma chi è e di cosa si occupa la dolce metà del pilota? Andiamo subito a scoprirlo.

Laureatasi allo IAAD, la moglie di Pecco Bagnaia ha frequentato un Master in Fashion Buying all’Istituto Marangoni di Milano, per poi avviare la sua carriera a Pesaro, dove lavora come fashion buyer in un importante negozio locale. Una passione, quella per il fashion, che ha ereditato dalla sua famiglia, mentre grazie al nonno si è appassionata allo sport. Domizia è infatti nipote di Gianfranco Leoncini, che con la casacca della Juventus vinse ben tre Coppe Italia e gli scudetti del 1960, 1961 e 1967.

Pecco e Domizia oggi marito e moglie: felici e contenti a Pesaro, la loro città del cuore

Dal calcio ai motori, il passo è stato breve per Domizia, soprattutto grazie a Pecco. “Uscivamo con altre persone, non volevo essere suo amico. Poi volevo essere grande il giusto per andare avanti. Alla prima uscita ho preso un palo in piazza Castello, con la macchina… era scivolosa,” ha raccontato lui in un’intervista di qualche tempo fa, ripercorrendo la bella storia d’amore vissuta con la sua dolce metà.

Oggi realizzano il sogno di diventare marito e moglie, un giorno atteso a lungo e fortemente voluto da entrambi. Da qualche anno a questa parte, come dicevamo, la coppia vive a Pesaro, un posto molto caro a Pecco perché terra natale del suo idolo Valentino Rossi.

