Griglia di partenza MotoGp/ Chi in pole position a Losail? (Gp Qatar 2021)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI IN POLE POSITION?

Come sarà composta la griglia di partenza MotoGp per il Gp Qatar 2021? Lo scopriremo intorno alle 18:40 di sabato 27 marzo, naturalmente con il fuso orario di casa nostra: sarà allora che terminerà la Q2, la seconda parte delle qualifiche che ci fornirà il nome del primo pilota in pole position in questa stagione e appunto la composizione di tutta la griglia. Noi possiamo intanto ricordare che l’anno scorso l’appuntamento di Losail non c’era stato: il Mondiale MotoGp sarebbe dovuto iniziare a marzo come di consueto, ma purtroppo era appena scoppiata la pandemia di Coronavirus.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Oliveira in pole position, secondo Morbidelli!

C’era un lockdown generale, il mondo dello sport si era globalmente fermato e così, dopo qualche riflessione, anche il Motomondiale aveva deciso di chiudere i battenti per poi ripartire, qualche mese più tardi, in una veste rinnovata dal punto di vista del calendario. Anche per questo motivo sarà particolarmente interessante scoprire la griglia di partenza MotoGp, domani si corre il Gp Qatar 2021 e il pilota che timbrerà la pole position potrà già avere un bel vantaggio sul resto del gruppo…

Griglia di partenza MotoGp/ Morbidelli, pole position e rimpianti... (Gp Valencia)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LE PREVISIONI

È particolarmente complesso parlare della griglia di partenza MotoGp in vista del Gp Qatar 2021 e dire con esattezza quali siano i principali candidati alla pole position. Sicuramente come indicazione possiamo avere i test che si sono corsi proprio qui, e che ci hanno detto di una Ducati ottima soprattutto con Francesco Bagnaia e che, almeno secondo gli addetti ai lavori, parte come la moto da battere. Le Yamaha sono quelle che hanno vinto di più lo scorso anno, anche se nel quadro generale quella ufficiale non ha certo fatto bene: sarà dunque un bel lavoro per Fabio Quartararo, forse l’uomo che l’anno scorso ha brillato di più in qualifica e che è stato “promosso”, e per Maverick Vinales che sulla carta è la prima guida. La Petronas parte leggermente indietro, ma Franco Morbidelli ha già fatto vedere di che pasta è fatto guidando una moto dell’anno precedente, mentre Valentino Rossi anche nei suoi anni migliori non è mai stato un mostro da qualifica; abbiamo poi la Suzuki che sarebbe sempre campione in carica, la KTM che continua a migliorare e naturalmente la Honda Repsol, la quale però dovrà innanzitutto valutare le condizioni fisiche del rientrante Marc Marquez. Il quale al 100% della forma è l’uomo da battere, ma non gareggia da un anno e ha avuto parecchi problemi…

LEGGI ANCHE:

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Pol Espargaro in pole position, male gli italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA