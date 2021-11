Griglia di partenza Motogp/ Gp Algarve 2021, la lotta per la pole position

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: ANCORA GRANDI EMOZIONI…

Solo questo pomeriggio verrà definita la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio dell’Algarve 2021 e davvero non vediamo l’ora di scoprire chi centrerà la pole position in pista a Portimao, pure per il penultimo banco di prova del campionato 2021. Benchè per la lotta al titolo iridato tutto è già stato deciso con il trionfo di Fabio Quartararo, ecco che pure per gli ultimi scampoli della stagione, la classe regina ci sta ancora riservando grandi emozioni e già nei giorni scorsi abbiamo visto gran motivazione e ambizione tra tutti i protagonisti del paddock.

Facile allora immaginare gran battaglia anche nelle qualifiche che si disputeranno oggi, data 6 novembre 2021 sul tracciato lusitano, dove pure avevamo già fatto tappa ancora nel mese di aprile. La voglia di brillare sulle curve della pista di Portimao è tanta e sicuramente sarà lotta senza quartiere per centrare anche la prima casella della griglia di partenza della Motogp per il Gp dell’Algarve di domani pomeriggio: chi dunque sarà meritevole della pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: IL CONTESTO

Alla vigIlia del prove ufficiali del Gp dell’Algarve 2021 certo ci pare praticamente impossibile pronosticare come si comporrà la griglia di partenza della Motogp e a chi andrà la pole position; pure esaminando i dati raccolti in tal senso nella stagione 2021, possiamo comunque fare alcune riflessioni. Tenuto anche conto di quanto fatto vedere già all’inizio di questo fine settimana lusitano, ecco che per la lotta alla pole position non possiamo non mettere tra i favoriti il pilota della Ducati Pecco Bagnaia. L’azzurro fin qui ha già messo a statistica ben cinque prime caselle dello schieramento, di cui pure 4 occorse di fila, dal Gp di Aragona fino al doppio appuntamento di Misano, pochi giorni fa.

Primo rivale in tal senso potrebbe poi essere proprio quel Fabio Quartararo che ha spento i sogni di gloria del pilota della Rossa: il francese infatti in campionato ha collezionato ben cinque pole position ma pure va detto che l’ultima risale solo alla gara della Catalogna, occorsa ancora a giugno. Tra queste però spicca anche la pole position ottenuta qui a Portimao proprio nel mese di Aprile: il tracciato lusitano dunque potrebbe ancora arridere al El Diablo. Pure al solito il colpo di scena nella stagione 2021 della Motogp è dietro l’angolo e chissà che oggi la prima casella della griglia di partenza possa andare a Zarco, già poleman in Germania, o a Vinales, che è partito dalla prima casella nella gara di Assen, o ancora a Jorge Martin, che per tre volte si è rivelato il miglior in qualifica in questa stagione. Difficile prevederlo: solo la pista di Portimao ci darà la risposta!



