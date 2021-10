Griglia di partenza Motogp/ Gp Emilia Romagna 2021: la lotta per la pole position

Solo poche ore prima di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio dell’Emilia Romagna 2021 e dunque conoscere chi otterrà l’ambita pole position sul tracciato di Misano. Siamo dunque anche oggi, sabato 23 ottobre sulle iconica cerve del tracciato infilato alla memoria di Marco Simoncelli (di cui oggi cade il decimo anniversario della scomparsa) e per la seconda volta in stagione i nostri beniamini della classe regina si metteranno alla prova per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della gara di domenica.

Alla vigilia di tale prestigioso appuntamento ci pare dunque ben complicato immaginare che cosa accadrà oggi e chi primeggerà: la pista di Misano è tracciato molto complicato, dove pure il colpo di scena è detto l’angolo. Pure possiamo oggi fare qualche riflessione prima che si accendano le qualifiche, sia controllando quanto occorso in stagione per la lotta alla pole position, sia considerato quanto è successo proprio qui a Misano solo poche settimane fa per il Gp di San Marino, dove pure ricordiamo che fu gran spettacolo da parte di Pecco Bagnaia.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP EMILIA ROMAGNA 2021: IL CONTESTO

Impazienti dunque di dare la parola alla pista e scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran premo dell’Emilia Romagna 2021, pure vale la pena fare un passo indietro e vedere chi in stagione ha primeggiato nella lotta alla pole position. Con ben 15 gran premi fin qui disputati, ecco che il nome che emerge in primi è quello di Fabio Quartararo, che fin qui ha collezionato ben cinque pole position, finendo comunque molto spesso nella prima fila dello schieramento. Per El Diablo, primo indiziato alla vittoria del mondiale, pure l’ultima prima casella ottenuta risale alla gara di Catalogna: da allora il pilota Yamaha non ha più graffiato, ma chissà che la pista di Misano oggi gli porti bene. In ogni caso nella lotta al giro migliore in qualifica, Quartararo si dovrà ancora volta guardare le spalle da Pecco Bagnaia, che pure ha fin qui ottenuto ben 4 prime caselle dello schieramento: l’azzurro pure ha ottenuto tre pole position di fila nelle ultime tre gare, compresa la prova di San Marino di circa un mesetto fa.

Ovviamente i due non sono gli unici ad essersi messi in luce per quanto riguarda i primi piazzamenti nella griglia di partenza della Motogp. Attenzione oggi allora anche a Zarco, il più veloce in Germania come pure a Jorge Martin, che ha messo da parte ben tre pole position, in Qatar, e nelle due gare austriache. Potrebbero poi sorprenderci a Misano, perchè già partiti dalla prima posizione in gara, anche Pol Espargaro (pole a Silverstone) e Maverick Vinales anche se quest’ultimo è fresco di cambio di scuderia e deve ancora adattarsi completamente all’Aprilia. Staremo a vedere che cosa accadrà in pista!



