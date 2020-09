Griglia di partenza Motogp/ Gp Catalogna 2020: la lotta per la pole position

Oggi pomeriggio conosceremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2020 e siamo veramente impazienti di dare la parola alla pista di Barcellona per scoprire chi otterrà qui oggi la pole position. Certo, pur dopo le prove libere e in vista delle qualifiche di questo pomeriggio, ci pare ancora molto difficile immaginare chi, oggi al Montmelò riuscirà ad ottenere il giro più veloce e dunque la prima casella dello schieramento: questo anche perché nella prima parte della stagione del Motomondiale non abbiamo visto un vero dominatore per quanto riguarda la pole position. Tolto dalle competizioni un leader indiscusso come è Marc Marquez, che l’anno scorso fu dominatore assoluto in griglia di partenza della Motogp, come in gara e dunque nella classifica iridata (il pilota spagnolo infatti è ancora fermo in infermeria dopo i problemi rimediati al braccio destro dopo la prima gara), nessuno ha ancora saputo affermarsi in maniera nettissima, pure nella battaglia per la pole position. Non ci sorprenderebbe dunque se oggi a Barcellona, un volto nuovo si affermasse nella prima casella.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI PER LA POLE POSITION?

Come dicevamo prima per la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2020 non possiamo trovare ora un vero favorito e nella lotta per la pole position, nella prima parte della stagione abbiamo visto in copertina parecchi nomi diversi. Tolta la prova di Losail, che non è stata disputata per la classe regina, ecco che la stagione 2020 della Motogp è iniziata con una doppia pole position in Spagna a Jerez per Fabio Quartararo: il francese però, lasciato il sole iberico, si è perso e ha lasciato che altri prendessero il sopravvento in pista. In Repubblica Ceca la pole fu strappata da un eccezionale Johann Zarco e in Austria infatti la battaglia per la prima casella della griglia di partenza della Motogp vide protagonisti prima Maverick Vinales e poi Pol Espargaro, con lo spagnolo della M1 che dopo questo exploit in realtà chiuse la gara solo da decimo. Spostandoci in Italia però per la prima volta questa alternanza si è bloccata: nella doppia prova di Misano infatti la pole andò entrambe le volte a Maverick Vinales: lo spagnolo pure solo settimana scorsa ha finalmente ribaltato la tradizione che lo voleva velocissimo il sabato, ma affatto efficace e performante la domenica, andando a vincere il Gp dell’Emilia Romagna. Pure dopo questo exploit, Vinales non può essere il favorito numero 1 per la prima casella dello schieramento oggi a Barcellona e i pronostici per la pole position rimangono apertissimi.



