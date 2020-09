Griglia di partenza Motogp/ Gp Emilia Romagna 2020: lotta per la pole position

Oggi pomeriggio conosceremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, secondo appuntamento del mondiale che occorrerà sul tracciato di Misano, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola per conoscere chi otterrà la pole position come pure un piazzamento in prima fila dopo le qualifiche. L’attesa è grande: siamo impazienti di vedere i nostri beniamini mettersi di nuovo alla prova sulle curve del circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, e che già lo scorso fine settimana ci ha regalato grandissimo spettacolo, sia nella lotta per la pole position, che nella gara domenicale. Senza contare che oggi i piloti, ormai “esperti” del tracciato, su cui hanno corso anche lo scorso fine settimana, potranno spingere ancora di più: alla vigilia di questo doppio appuntamento non c’è cm di asfalto ignoto e i nostri beniamini ormai sanno come ottenere il massimo dalla propria moto sul giro secco, avendo a disposizione i dati recuperati qui a Misano sette giorni fa per il Gp di San Marino. Dunque, per le qualifiche che disegneranno la griglia di partenza della Motogp del Gp dell’Emilia Romagna non solo attendiamoci scintille, ma pure tempi da record.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: NELLA LOTTA PER LA POLE LA YAMAHA E’ FAVORITA?

Benché siamo sicuri che oggi sarà battaglia aperta per la pole position come per la prima fila della griglia di partenza della Motogp, pure alla vigilia delle qualifiche per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 non possiamo non mettere in evidenza le Yamaha, che a Misano promettono scintille. Per conformazione del tracciato infatti la casa giapponese pare la più competitiva anche in vista di questo ottavo weekend di gara: come pure abbiamo visto solo pochi giorni fa nel primo appuntamento qui sulla pista romagnola per il Gp sammarinese. La moto del diapason è apparsa la migliore, nelle prove libere che specialmente nelle qualifiche: proprio qui solo sette giorni fa la griglia di partenza della Motogp vedeva in prima fila solo Yamaha. Indimenticabile in tal senso l’eccezionale pole position di Maverick Vinales (che aveva segnato il crono di 1.31.411): lo spagnolo era stato poi seguito da Franco Morbidelli e da Fabio Quartararo, con Valentino Rossi che fu quarto, e primo della seconda fila dello schieramento. Visto tale precedente, pare scontato che la Yamaha sarà oggi protagonista delle più attese. Pure ovviamente per la lotta alla pole position non sarà l’unica: KTM e Suzuki hanno fatto notevoli passi avanti durante questo weekend come anche in settimana durante la giornata di test vissuta proprio qui a Misano. Da valutare poi le ambizioni non tanto della Ducati ufficiale, apparsa in grande difficoltà, come della Pramac di Miller come di Bagnaia, che potrebbero regalarci una sorpresa. Chiaramente solo la pista ci darà il verdetto: chissà come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020.



