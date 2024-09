GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2024: A CHI LA POLE POSITION NEL BIS DI MISANO?

I big a regalare spettacolo per la pole position e tutti gli altri alla ricerca di un posto “al sole” a Misano sulla griglia di partenza MotoGp oggi, sabato 21 settembre, nelle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024. Tra i big una citazione è d’obbligo per Marc Marquez, che non vinceva addirittura dal 2021 prima di infilare la doppietta Aragona-Misano 1 che potrebbe cambiare le sorti di questa stagione ancora così appassionante: anche in tema di pole position potrebbe servire un ulteriore salto di qualità al numero 93, che solamente a Jerez e Aragon è partito davanti a tutti, se gli riuscisse ecco che Marc Marquez diventerebbe definitivamente una minaccia per tutti in ottica iridata.

L’Italia tuttavia ha molti motivi per sorridere in ottica griglia di partenza MotoGp in base ai risultati delle pre-qualifiche di ieri pomeriggio, che sono sempre la migliore cartina di tornasole circa i rapporti di forza sul giro secco. Infatti quattro nostri centauri sono già certi di partecipare al Q2, a cominciare naturalmente da Francesco Bagnaia, che ieri pomeriggio è stato il più veloce di tutti e anche con ampio margine, per proseguire poi con un Enea Bastianini solido quarto ma pure con Franco Morbidelli sesto e Marco Bezzecchi settimo, a loro volta a caccia di belle soddisfazioni in questo imprevisto appuntamento aggiuntivo davanti al pubblico amico – avremmo dovuto essere in India o in subordine in Kazakistan in questo weekend…

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2024: RIFLETTORI SU FABIO QUARTARARO

Abbiamo parlato degli italiani e di Marc Marquez, naturalmente ci sarà anche Jorge Martin fra i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza MotoGp e dobbiamo aggiungere altri tre spagnoli già certi della qualificazione per il Q2 a Misano, cioè Maverick Vinales, Pedro Acosta e Alex Espargaro. Siamo 5-4 per la Spagna, resta poi un solo “intruso” nell’eterno derby della MotoGp e allora volentieri parliamo di Fabio Quartararo, un grande talento del quale troppo spesso corriamo il rischio di dimenticarci se prendiamo in considerazione solamente i risultati e le classifiche.

Forse questo è proprio il dispiacere più grande legato alla crisi nera delle Case giapponesi in MotoGp: Marc Marquez è scappato dalla Honda ed è rinato, il francese invece continua a restare legato alla Yamaha ma in questo modo è diventato un puro comprimario. Avere il quadruplo dei punti in classifica (61-15) del tuo compagno di squadra non può essere una consolazione se ti chiami Fabio Quartararo e sei solamente quattordicesimo: doveva essere il nuovo fenomeno della MotoGp dopo Marquez, ha fatto in tempo a vincere il Mondiale 2021 e ad arrivare secondo nel 2022, poi è completamente sparito. Adesso lo salutiamo almeno come protagonista certo del Q2 per la griglia di partenza MotoGp, ma è chiaro che così non possa bastare…