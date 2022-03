Griglia di partenza MotoGp/ Gp Qatar 2022: Martin in pole position, 2° Bastianini!

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: ENEA BASTIANINI IN PRIMA FILA

Jorge Martin, autore della pole position nelle prime qualifiche della nuova stagione, partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp oggi pomeriggio (italiano) a Losail, dove invece sarà già buio quando prenderà il via il Gp Qatar 2022, come da tradizione sotto le luci dei riflettori. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac conferma così il suo eccellente feeling con il giro secco, dal momento che già nella scorsa stagione era partito per ben quattro volte in pole position, un dato che lo aveva messo molto vicino alle sei pole di Francesco Bagnaia e alle cinque di Fabio Quartararo, adesso c’è curiosità per scoprire se Martin potrà essere competitivo anche nella lotta per la vittoria alla domenica.

Al suo fianco scatteranno un fantastico Enea Bastianini e Marc Marquez, che andranno a completare quindi la prima fila della griglia di partenza MotoGp per la corsa di Losail. Applausi per l’italiano, perché Bastianini già l’anno scorso aveva mandato segnali interessanti, ma il 2022 promette un salto di qualità se il buongiorno si vede dal mattino, anche perché nella scorsa stagione Bastianini a volte aveva recuperato in gara dopo qualifiche difficili, partire dalla seconda casella si fa ancora più interessante. Quanto a Marquez, il weekend di Losail è stato finora molto positivo per Marc e più in generale per tutta la Honda, dunque il numero 93 è pronto a riprendere la lotta per il titolo iridato che ha abbandonato negli ultimi due anni.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: JORGE MARTIN IN POLE POSITION, TUTTI I PROTAGONISTI

Ducati comunque sugli scudi con tre centauri di Borgo Panigale nelle prime quattro posizioni della griglia di partenza MotoGp, con l’unica eccezione appunto di Marquez. Il quarto posto di Jack Miller completa questo dominio, peccato solo per il nono posto di Francesco Bagnaia, al quale è mancato il guizzo al momento decisivo ma naturalmente considerate le premesse potrebbe puntare ad essere a sua volta protagonista in gara. Bel quinto posto per Aleix Espargaro con l’Aprilia che ha fatto bene fin dal venerdì in Qatar, davanti al fratello Pol che è invece sesto con la Honda a confermare che non è solo Marquez a trovarsi bene con la moto giapponese.

Settimo Brad Binder con la migliore delle KTM e ottavo Joan Mir che è invece stato il migliore della Suzuki, che dopo un bel venerdì si aspettava certamente di più. Nono come detto Pecco, che completerà la terza fila della griglia di partenza MotoGp. Solo undicesimo l’iridato Fabio Quartararo, alle spalle di Alex Rins: la delusione però è per tutta la Yamaha, considerando che il francese è stato comunque il migliore precedendo Franco Morbidelli, dodicesimo. Questi infine i piazzamenti degli altri italiani sulla griglia di partenza MotoGp: quindicesimo Marco Bezzecchi, diciassettesimo il fresco zio Luca Marini, ventesimo Andrea Dovizioso e ventunesimo Fabio Di Giannantonio.



