GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: DAVANTI A TUTTI JORGE MARTIN

Giro strepitoso e 18esima pole position in MotoGP per Jorge Martin che chiude la sua sessione di qualifica mettendosi davanti a tutti e battendo il rivale Francesco Bagnaia. Il pilota italiano ha chiuso una serie di giri di altissimo livello ma si è dovuto arrende allo strapotere dello spagnolo che sul giro secco risulta ancora difficile da battere. Completa la prima fila un ottimo Marc Marquez che è finalmente riuscito a mettere insieme una qualifica di alto livello che lo farà partire nei primi tre e non lo costringerà alla solita gara in rimonta.

Ottima prestazione delle due Aprilia con Aleix Espargaro che chiude in quarta posizione davanti alla sesta posizione ottenuta da Maverick Vinales. Da segnalare anche una grandissima sessione di qualifica di Pol Espargaro che si è tolto i panni del commentatore ed è sceso in pista come wild car con la KTM che lo ha portato a superare agilmente il Q1 e chiudere in decima posizione e con una chiusura di anteriore in curva 3. (Agg. di Andrea Marino)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: L’ANNO SCORSO FU POLE DI BAGNAIA

Tutto è pronto per le qualifiche che stabiliranno come sempre le posizioni sulla griglia di partenza MotoGp per il Gp Austria 2024, ci prendiamo allora qualche minuto per fare virtualmente un tuffo alla passata edizione per ricordare che cosa era successo al Red Bull Ring nel 2023, pure in quel caso appena dopo Ferragosto. Innanzitutto ricordiamo che l’autore della pole position fu proprio Francesco Bagnaia, perché Pecco firmò il miglior tempo in 1’28”539 e riuscì in questo modo a precedere Maverick Vinales e Brad Binder per una prima fila caratterizzata dalla presenza di tre Case differenti, mentre la seconda fila della griglia di partenza MotoGp vide in quest’ordine Jack Miller, Alex Marquez e Luca Marini. Fu poi Francesco Bagnaia a vincere la Sprint davanti a Brad Binder e Jorge Martin, mentre la domenica vide proprio Pecco completare quello che si può definire un weekend perfetto con la vittoria davanti ancora a Binder, ma con Marco Bezzecchi in terza posizione. Oggi che cosa succederà sul circuito del Red Bull Ring? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo grazie alle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio d’Austria 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: A CHI LA POLE POSITION NEL GP AUSTRIA 2024?

Oggi sabato 17 agosto, il mattino naturalmente sarà caratterizzato dalla lotta sul giro secco per dare la caccia alla pole position e formare la griglia di partenza MotoGp in vista del Gran Premio d’Austria 2024 sul circuito del Red Bull Ring, breve e velocissimo tracciato fra le località di Zeltweg e Spielberg. Arriviamo dal dominio di Enea Bastianini due settimane fa a Silverstone, ma parlando di qualifiche dobbiamo ricordare che la pole position era andata all’Aprilia, che si era presa quindi la soddisfazione di partire davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp, mai banale in un periodo storico di nettissimo dominio Ducati.

La nostra base di partenza è tuttavia quanto successo ieri pomeriggio nelle pre-qualifiche del venerdì, che hanno promosso immediatamente al Q2 gli autori dei dieci migliori tempi sul circuito di proprietà della notissima marca di bevande energetiche. Molto ambizioso per la griglia di partenza Motogp sarà sicuramente Francesco Bagnaia, perché Pecco è stato il più veloce del venerdì pomeriggio, mandando un messaggio molto chiaro a tutta la concorrenza, cominciando logicamente da un Jorge Martin che ha ottenuto il terzo tempo, alle spalle anche di un eccellente Franco Morbidelli, che sta confermando la sua crescita in sella alla Ducati Pramac. Gli italiani hanno occupato le prime due posizioni nella classifica dei tempi del venerdì e anche le ultime due utili per essere certi di essere protagonisti della fase decisiva della lotta per la griglia di partenza MotoGp, grazie al nono posto di Marco Bezzecchi e al decimo del già citato Enea Bastianini.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI È IN BILICO AL RED BULL RING?

Detto dei quattro italiani e dell’attuale leader della classifica iridata, ci restano però da fare ancora ben cinque nomi per completare l’elenco di chi disputerà sicuramente il Q2 al Red Bull Ring stamattina, per determinare la griglia di partenza MotoGp. Quarta posizione per un Marc Marquez che si annuncia quindi competitivo, poi ecco l’unica Ktm nella top 10 che è quella di Brad Binder, ieri quinto; tris di spagnoli invece dal sesto all’ottavo posto, con Alex Marquez poco dietro al fratello e davanti invece alla coppia dell’Aprilia, con Aleix Espargaro settimo davanti al compagno di squadra Maverick Vinales.

Il primo dei piloti al momento esclusi è invece Pedro Acosta, che sta vivendo un periodo di appannamento dopo una straordinaria prima parte di stagione, quindi il talento spagnolo dovrà passare dal Q1 se vorrà essere protagonista fino in fondo della lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp. Segue Jack Miller, poi iniziano a comparire anche le moto giapponesi, fra cui la Honda di Luca Marini in sedicesima posizione. Insolitamente in difficoltà Fabio Di Giannantonio, solo ventesimo con la Ducati, mentre in Austria c’è anche Lorenzo Savadori con l’Aprilia, ieri però solo ventitreesimo nelle pre-qualifiche.