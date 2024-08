GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: A CHI LA PRIMA POLE POSITION DOPO LA PAUSA?

Oggi sabato 3 agosto, sebbene nel cuore delle Olimpiadi, si torna a fare sul serio anche con i motori e già al mattino si comporrà la griglia di partenza MotoGp in vista del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 sul circuito di Silverstone. Sarà il primo responso sui rapporti di forza dopo il mese di pausa, quindi molto interessante anche se naturalmente si parla di giro secco e quindi di caccia alla pole position. Per cercare di inquadrare la situazione, bisogna innanzitutto ricordare che cosa è successo ieri pomeriggio nelle pre-qualifiche del venerdì, che naturalmente hanno promosso immediatamente al Q2 gli autori dei dieci migliori tempi sullo storico tracciato inglese.

Tra loro svetta nella griglia di partenza Motogp Jorge Martin che ha ottenuto il miglior tempo, ma Francesco Bagnaia si è difeso molto bene, terzo davanti ad Enea Bastianini ad indicare l’ottimo livello che sta avendo la Ducati ufficiale anche a Silverstone. Attenzione anche all’Aprilia, che ha messo al secondo posto Aleix Espargaro (già vincitore l’anno scorso), oltre che Maverick Vinales in ottava posizione. Citiamo anche Fabio Di Giannatonio sesto e Marco Bezzecchi nono, abbiamo avuto quindi ben quattro italiani nella top 10 e di conseguenza certi di essere protagonisti della fase decisiva della lotta per la griglia di partenza Motogp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI RISCHIA A SILVERSTONE?

Ci restano però ancora tre nomi da citare per completare l’elenco di chi disputerà sicuramente il Q2 per determinare la griglia di partenza MotoGp a Silverstone. Molto bene la KTM, in particolare grazie al quinto posto di Jack Miller, mentre è stato settimo Brad Binder. Dulcis in fundo, è stato decimo nelle pre-qualifiche Marc Marquez e di conseguenza anche il numero 93 ha strappato la qualificazione, sia pure con qualche brivido. Non mancano invece gli esclusi eccellenti come Pedro Acosta, che d’altronde sembra un po’ in calo dopo un inizio di stagione da fantascienza per un rookie.

Fuori anche Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, ex compagni di squadra in Yamaha, ma pure Alex Marquez, che un anno fa di questi tempi vinceva la Sprint della MotoGp a Silverstone e invece adesso si ritrova a fare i conti con una situazione decisamente più complicata. Per tutti loro sarà grande battaglia già a partire dai 15 minuti del Q1, per strappare i due posti che daranno accesso al Q2 per provare a puntare più in alto oggi sulla griglia di partenza MotoGp…