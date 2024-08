GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP ARAGONA 2024: POLE POSITION PER MARC MARQUEZ

La griglia di partenza MotoGp per il Gp Aragona 2024 vedrà in pole position Marc Marquez, che è stato il più veloce di tutti nel decisivo Q2 sul circuito del MotorLand Aragon. È la conferma di un dominio totale finora sul weekend da parte del pilota spagnolo, che ha firmato il tempo di 1’46″766 per staccare di 840 millesimi Pedro Acosta, che invece è rimasto davanti per due soli millesimi a Francesco Bagnaia, con Pecco che riesce comunque a chiudere la prima fila con la terza posizione.

Griglia di partenza MotoGp/ GP Austria 2024 Red Bull Ring: Jorge Martin è in pole! (oggi sabato 17 agosto)

La seconda fila della griglia di partenza MotoGp vede Jorge Martin in quarta posizione davanti a Alex Marquez e Franco Morbidelli; segue la terza fila con Brad Binder, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, mentre gli ultimi del Q2 sono stati Johann Zarco, Aleix Espargaro e Maverick Vinales, per un’Aprilia poco brillante. Nelle retrovie della griglia di partenza MotoGp purtroppo Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, primi degli esclusi dal Q2, che saranno di conseguenza tredicesimo e quattordicesimo sia sulla griglia della Sprint, sia nel Gran Premio di domani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Griglia di partenza MotoGp/ GP Gran Bretagna 2024 Silverstone: chi in pole position? (oggi sabato 3 agosto)

COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto per le qualifiche che stabiliranno come sempre le posizioni sulla griglia di partenza MotoGp per il Gp Aragona 2024, ci prendiamo allora qualche minuto per fare virtualmente un tuffo alla passata edizione per ricordare che cosa era successo al MotorLand Aragon in realtà nel 2022, considerando che questo appuntamento fu assente nel calendario 2023.

Innanzitutto ricordiamo che l’autore della pole position fu il nostro Francesco Bagnaia, perché Pecco firmò il miglior tempo in 1’46”069 e riuscì in questo modo a precedere Jack Miller ed Enea Bastianini per una prima fila caratterizzata dalla presenza di tre moto della Ducati, mentre la seconda fila della griglia di partenza MotoGp vide in quest’ordine Aleix Espargaro, Johann Zarco e Fabio Quartararo, che era ai tempi il grande rivale di Pecco. Alla domenica poi fu Enea Bastianini a vincere davanti a Francesco Bagnaia e Aleix Espargaro, mentre Fabio Quartararo cadde e di conseguenza per il piemontese fu un 20-0 davvero pesante in classifica. Oggi che cosa succederà sul circuito di Alcaniz? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo grazie alle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio d’Aragona 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Martin in pole position, Bagnaia 4°! Gp Germania 2024 (oggi 6 luglio)

A CHI LA POLE POSITION?

Oggi sabato 31 agosto 2024 sarà un giorno ricchissimo per gli sport motoristici e le prime emozioni arriveranno dalla griglia di partenza MotoGp in vista del Gran Premio d’Aragona 2024 sul circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz, dove il mattino naturalmente sarà dedicato alla lotta sul giro secco per la pole position. Parlando di qualifiche anche l’Aprilia può essere ottima protagonista sulla griglia di partenza MotoGp, ad esempio ad inizio mese era stato Aleix Espargaro a partire davanti a tutti a Silverstone, mentre due settimane fa in Austria la pole position era tornata alla Ducati con Jorge Martin – tanta Spagna, ma poi alla domenica è da sei Gran Premi che vince sempre l’Italia.

Insomma, la sfida è sempre quella, con Francesco Bagnaia e Jorge Martin che hanno simbolicamente il ruolo di “capitani” essendo i due grandi pretendenti per il titolo iridato, ma con Marc Marquez che proverà a prendersi la copertina dopo avere dominato entrambe le sessioni del venerdì e in particolare le pre-qualifiche del pomeriggio, sempre fondamentali per la griglia di partenza MotoGp. Ecco allora che il numero 93 si era messo davanti a tutti, con le due Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales in seconda e terza posizione, chiaro segnale del fatto che pure Noale fa sul serio. Quarto Jorge Martin, nessun problema anche per Francesco Bagnaia, sesto alle spalle di Alex Marquez, che però ha completato una impressionante cinquina di piloti spagnoli.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI RISCHIA AL MOTORLAND ARAGON?

Per completare l’elenco di chi ha già un posto nel Q2 al MotorLand Aragon, ecco che sicuramente lotteranno per le posizioni di vertice sulla griglia di partenza MotoGp anche Franco Morbidelli, Johann Zarco, Raul Fernandez e Miguel Oliveira, che si erano classificati in quest’ordine dal settimo al decimo posto delle pre-qualifiche di ieri. Non ci sono quindi molte gioie per i piloti italiani, con i soli Bagnaia e Morbidelli nella top 10, anche se possiamo rimarcare con piacere che Franco sta tornando con costanza su posizioni di buonissimo livello.

Tutti gli altri invece dovranno passare dal Q1, che metterà in palio gli ultimi due posti a disposizione nelle prime quattro file sulla griglia di partenza MotoGp. Tra gli esclusi anche Enea Bastianini, poco fortunato con una bandiera gialla al momento decisivo però onestamente anche non molto convincente ieri, per cui serviranno segnali di crescita immediata da parte del terzo in classifica nel Mondiale Piloti, ci proveranno anche gli altri italiani che sono naturalmente Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Luca Marini.