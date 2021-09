Griglia di partenza Motogp/ Gp San Marino 2021: lotta per la pole position a Misano

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LA LOTTA PER LA POLE AL GP SAN MARINO 2021

Siamo in attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2021: oggi, sabato 18 settembre 2021, le qualifiche ufficiali previste sul tracciato di Misano disegneranno lo schieramento della gara di domani e ovviamente assegneranno anche l’ambitissima pole position. L’attesa verso dunque questo appuntamento sulla pista romagnola è grandissima: siamo in una delle pista più amate da piloti e appassionati, e ormai al quattordicesimo (su 18) banco di prova del mondiale della Motogp: siamo dunque nelle fasi finali, più calde del campionato del mondo e anche oggi, strappare la pole position o comunque la prima fila della griglia di partenza della Motogp potrebbe rivelarsi fondamentale in vista della gara di domani. Ma chissà chi oggi potrebbe farsi di nuovo protagonista? Difficile dirlo anche se la stagione del campionato del mondo, per la pole position, ci ha fin qui fornito dettagli interessanti.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DELLA STAGIONE

Volendo dare uno sguardo dunque ai risultati ottenuti in questa stagione 2021 per le pole position e la griglia di partenza della Motogp, alla vigilia delle qualifiche del Gp di San Marino 2021, ecco che allora dovremmo parlare anche di Fabio Quartararo, leader del campionato e che che fin qui ha ottenuto il più alto numero di giri veloci durante le prove ufficiali. Il francese della Yamaha infatti nel campionato 2021 è partito per ben cinque volte dalla prima casella, ovvero durante i gran premi di Portogallo, Jerez, Francia, Mugello e Catalogna: pure spessissimo nelle altre occasioni ha tenuto comunque la prima fila nello schierammo lasciando ad altri la pole position.

Come è successo solo pochi giorni fa ad Aragon, quando Quartararo ha ottenuto comunque la prima fila della griglia di partenza, ma ha lasciato a Pecco Bagnaia (poi vincitore della gara) la pole position: il pilota italiano pure ha ottenuto la prima casella anche nel gp di debutto della stagione in Qatar. Altri poleman di questa stagione del motomondiale sono stati Zarco, in Germania e Vinales in Olanda, e non trascuriamo certo un pilota come Jorge Martin, che per ben tre volte ha ottenuto la prima casella dello schieramento e dunque in Qatar e nel doppio gp austriaco: anzi chissà che proprio lo spagnolo della Ducati oggi possa sorprenderci durante le qualifiche. Solo la pista ce lo dirà!.

