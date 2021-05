Griglia di partenza MotoGp/ Quartararo ancora in pole position a Jerez (Gp Spagna)

Fabio Quartararo in pole position sulla griglia di partenza MotoGp non è una novità, men che meno se parliamo del Gran Premio di Spagna 2021 sulla pista di Jerez de la Frontera, dove Quartararo ha ottenuto la pole position per la quarta volta consecutiva – nelle ultime tre edizioni del Gp Spagna della classe regina e l’anno scorso anche nel Gp Andalusia che completò la doppietta di eventi della MotoGp a Jerez, pista evidentemente amatissima dal giovane centauro francese che da quest’anno è passato al team ufficiale della Yamaha, è già leader della classifica iridata e naturalmente oggi punta alla vittoria per completare l’opera che potrà iniziare dalla migliore posizione possibile sulla griglia di partenza MotoGp. Fabio Quartararo naturalmente in copertina dunque, ma dobbiamo dire che ci sono ottime notizie anche per piloti e moto italiane a cominciare dal suo ex compagno di squadra Franco Morbidelli che, nonostante una Yamaha 2019 a sua disposizione, è stato il pilota che più si è avvicinato al tempo della pole di 1’36″755 fatto segnare da Quartararo e di conseguenza scatterà dalla seconda casella della griglia di partenza, provando a rilanciare una sfida quasi impossibile nella MotoGp di oggi, cioè vincere con un mezzo di due anni fa.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: VERSO UN DUELLO YAMAHA-DUCATI A JEREZ?

Proseguendo la nostra carrellata sulla griglia di partenza MotoGp, possiamo naturalmente evidenziare che ci sono notizie molto positive anche per la Ducati e in particolare per il suo team ufficiale, che piazza infatti Jack Miller al terzo posto per chiudere la prima fila e in quarta posizione Francesco Bagnaia, che apre invece la seconda. Notizia da non trascurare, perché in genere la Ducati non è velocissima sul tortuoso circuito di Jerez de la Frontera, mentre questa volta le prospettive sembrano essere intriganti per Borgo Panigale verso il Gran Premio di Spagna 2021. La seconda fila della griglia di partenza MotoGp vedrà al fianco di Pecco il giapponese Takaaki Nakagami, quinto e migliore pilota Honda nelle qualifiche, poi Johann Zarco sesto con la sua Ducati Pramac. Ecco poi in settima posizione un Maverick Vinales piuttosto anonimo, soprattutto se paragonato al compagno di squadra in pole position, mentre l’ottavo posto dell’Aprilia di Aleix Espargaro va giudicato positivamente, anche se forse i turni di prove libere avevano fatto addirittura sperare in qualcosa in più. Qualifiche nella media per le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, rispettivamente nono e decimo, a precedere l’undicesimo posto di Brad Binder e il dodicesimo di Stefan Bradl, gli ultimi del Q2 della MotoGp.

