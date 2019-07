Grillo vs Conte-M5s “tradimento Tav, Tap, Trivelle“/ 5Stelle contro Di Maio “follia”

Beppe Grillo, per chi ha potuto osservarne le ultime reazioni dopo il dietrofront del Premier Conte di ieri sulla Tav – «l’opera si fa, costerebbe di più non farla» – viene definito un concentrato di rabbia e delusione per quanto il “suo” Movimento 5Stelle è riuscito ad avvilupparsi sull’ultima grande battaglia che avevano promesso di portare a termine contro il parere e il volere di quasi tutti gli altri partiti. È l’Adnkronos a riportare alcune parole consegnate da Grillo ai suoi fedelissimi rimasti vicini in queste ore e non sono per nulla “tenere” nei confronti di Conte, Di Maio e dei vertici centrali del Movimento: «Dopo Tap, trivelle, Ilva, tradire la Tav è l’ultimo tassello…» sarebbe lo sfogo del fondatore del Movimento con alcune persone fidate e riportato all’Adnkronos nelle scorse ore. Ilario Lombardo sulla Stampa approfondisce il “tema” e ritorna sulla profonda delusione di Grillo, sempre secondo un altro retroscena: «”Non è più il mio movimento” ripete ogni volta, per scacciare il fastidio di chi gli rinfaccia le promesse. Il Tap, l’Ilva, la regola del secondo mandato e ora la Tav. Una bandiera che viene incenerita assieme a migliaia di ricordi, di emozioni e di preoccupazioni. Per la Tav Grillo si è beccato una condanna a 4 mesi nel 2014, finita in prescrizione, per aver rotto i sigilli dei cantieri della Val Susa».

IRA M5S CONTRO DI MAIO

Grillo non è d’accordo sempre più spesso con la gestione di Casaleggio Jr e Di Maio e dalla subalternità alla Lega al Governo fino al Sì Tav di ieri la rottura tra il fondatore e la sua “creatura” è sempre più vicina. Ma non è certo l’unico a manifestare diversa contrarierà alla posizione di Conte e alla debolezza politica del leader Luigi Di Maio: «Ragioniamo con la nostra testa, siamo nati dicendo che la Tav non si sarebbe dovuto fare. È pura follia tutto questo: presto mi rivedrete con la cravatta No Tav», a dirlo è il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, grillino della prima era. Lo stesso esponente M5s rilancia la sfida al suo leader: «Parlo da iscritto alla piattaforma Rosseau, possiamo votare il 25 e 26 luglio, decidere: non è una ratifica, è una scelta. Dobbiamo farlo rispettando le idee di tutti, a partire da quelle del capo politico, ma mantenendo ben saldi i nostri valori», ha concluso Nicola Morra. Il terreno è fertile per un vero e proprio atto di accusa contro Di Maio: già Grillo due giorni fa, dopo l’uscita non proprio “compresa” del “Mandato Zero” per ammettere il triplo mandato degli esponenti e consiglieri M5s, con un Tweet si era esposto con ironia contro il suo delfino «Il #mandato ora è in corso è il primo di un lungo viaggio…ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio..». Un po’ Julio Inglesias ma anche un bel po’ irritato per l’andamento di forte crisi del Movimento 5 Stelle.

