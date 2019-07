Conte Sì Tav: “si farà, in gioco soldi italiani”/ Video “più fondi Ue”: vittoria Lega

E all’improvviso (neanche tanto, visto che era stato ampiamente anticipato da diversi organi di stampa) il Premier Giuseppe Conte diventa Sì Tav: con un breve video postato poco fa da Palazzo Chigi, il Presidente cambia idea rispetto a diversi mesi fa e sposta la linea del Governo più sul lato Lega lasciando nell’imbarazzo il Movimento 5 Stelle che sul No Tav aveva puntato moltissimo della propria linea sulle Grandi Opere. Da più parti si inseguono i “tam tam” sulle dimissioni di Toninelli visto che la lettera che venerdì il Governo italiano dovrà inviare all’Inea – l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della Commissione Europea – dovrà avere la firma del Premier ma anche del Ministro delle Infrastrutture e dopo il “Sì Tav” di Conte la situazione potrebbe essere “traballante” per il titolare del Mit. «Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti come farebbe un buon padre di famiglia», spiega il Presidente del Consiglio su Facebook dopo mesi di discussioni e mezze crisi di Governo. Salvini pochi giorni fa aveva chiesto i Sì su Tav e Autonomia e al momento, come confermato da Conte, entrambe le linee sembrano andare verso lo scenario previsto dalla Lega: «Nel frattempo sono pervenuti dei fatti nuovi, elementi da tener conto nella risposta che dobbiamo dare all’Europa entro venerdì. L’Ue si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%, questo ridurrebbe i costi” per l’Italia».

CONTE DIVENTA SÌ TAV, SALVINI ‘BATTE’ IL M5S

Il Governo si appresta dunque a confermare i finanziamenti europei e fare partire, definitivamente, i lavori per l’Alta Velocità Lione-Torino al netto degli scontri tra No Tav e autorità italiane presso il cantiere di Chiomonte. «Non realizzare il Tav costa più che completarlo», spiega Conte illustrando il suo “cambio” di strategia, «la decisione di non realizzare l’opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell’accordo con la Francia. A queste condizioni solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale” per fermare il progetto», visto che la ratifica di questo accordo sulla Tav è già stata operata dal Parlamento per volontà dei Governo Renzi e Gentiloni. «Ne consegue che, se volessimo bloccare l’opera, e se fosse possibile intraprendere un progetto alternativo, non potremmo farlo con la Francia. Non potremmo confidare, come si dice in questi casi, in un mutuo dissenso», ha concluso il Premier in un video che certamente cambierà e non poco il peso interno alla maggioranza con Salvini che “fiuta la vittoria” contro i 5Stelle, con la base ortodossa ora sul piede di guerra. Il senatore Airola, No Tav della prima ora, si è già detto pronto a lasciare il Governo mentre Toninelli nelle prossime ore dovrà decidere in merito alla sua posizione: dopo la commissione Costi-Benefici che ha espresso il profondo dissenso alla Tav, ora l’intervento del Premier Conte cambia tutto e mette in “imbarazzo” il Ministro del Mit. Il tutto alla vigilia del report in Senato del Premier sul caso Russiagate, con relativo intervento successivo del Ministro Salvini: dopo il via libera sulla Tav e dopo l’annuncio che settimana prossima «si è aperta una finestra di dialogo possibile che porterà alla conclusione della bozza sull’Autonomia differenziata in Consiglio dei Ministri», la crisi di Governo lato Lega sembra del tutto cancellata. Resta il caos però in casa M5s con Di Maio che ora dovrà cercare di replicare alla parte No Tav che non accetterà il cambio di strategia.





