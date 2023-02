Groppelli vs Tonon: “Vorresti che Onestini fosse il tuo fidanzato”/ Lui: “Porcherie”

Seconda parte di Mattino5 dedicata al Gf Vip. In studio gli opinionisti Morena Zapparoli, Patrizia Groppelli e Patrizio Tonon, con il paparazzo Andrea Franco Alajmo in collegamento. I primi commenti sono stati su Luca Onestini e l’ex Ivana Mrazova, che sono apparsi davvero intimi. “Luca è la mia famiglia, il figlio che non ho avuto”, le parole di Raffaello Tonon con Patrizia Groppelli che l’ha interrotto: “Vorresti che fosse il tuo fidanzato, di la verità”, ma Tonon non ci sta: “Cosa stai dicendo? Stai delirando? Stai travisando un rapporto figliale con un rapporto erotico sentimentale, sei fuori strada. Dici una porcheria e te lo faccio notare”.

A quel punto è intervenuto Andrea Franco Alajmo: “Io la mano sul fuoco che Ivana sia single non ce la metto assolutamente, molti mi hanno detto che non è proprio single, c’è qualche frequentazione. Anche lei prima ha detto di una frequentazione poi ha negato durante la puntata, a me puzza”. Raffaello Tonon ha aggiunto: “Io Ivana non l’ho più sentita quando è finita la sua relazione, sebbene la stimi e la rispetti. Io spero che lui non si schiacci le ossa e se le rompa se lei ha un altro”. Tonon ha parlato poi di Nikita: “Ha tirato badilate di fango contro Luca, ha fatto di tutto per metterlo in cattiva luce, ricevo centinaia di email ogni giorno di fan di Nikita che mi dicono di vergognarmi perchè sono amico di Luca”. Groppelli è intervenuta per inzegare ulteriormente Tonon: “Ma anche tu quando hai preso il no di Onestini…”.

MATTINO 5, GROPPELLI E TONON SULLA PUNTATA DI IERI DI GF VIP: DA GIAELE A ORIANA

Il secondo argomento trattato da Mattino 5 è stata la contesa fra Giaele e Cristina Quaranta: il marito della prima sarebbe andata nel locale dove lavora l’ex di Non è la Rai con un po’ di donne. “Solitamente si va a cena con amici, inviti un tot di amiche di modo che i paparazzi non possono dire nulla, poi a fine serata quello che succede succede, questa è prassi, lo fanno tutti”, commenta Andrea Franco Alajmo. “Questo succede anche con le coppie nuove, quando non vuoi farti beccare si vedono a cena con amici sedendosi lontani per non farsi fotografare. Poi hanno imparato, usano gli alberghi: arriva prima uno, poi dopo un’oretta arriva l’altro con il taxi”.

“Succede molto spesso – ha aggiunto Alajimo – ma poche volte viene pubblicato, non ci sono le prove: se non li fotografi assieme nessuno si assume le responsabilità. Gossip nuovi? Per ora no, è uscita Melissa Satta con Berrettini che è il gossip del momento, era nell’aria ed è stata fatta”. La discussione si è quindi portata su Oriana: “Abbiamo il pregio di importare il peggio in Italia”, ha detto lapidario Tonon. Raffello duro anche su Antonella Fiordelisi: “E’ passata di moda e non riesce a farsene una ragione, lei non è più la protagonista e non riesce a prendersi il centro del gioco”. In conclusione di puntata Tonon ha quindi ricevuto un sms dal manager di Ivana: “Il manager di Ivan Mrazova è super single, puoi assolutamente dichiararlo e confermarlo”, e la Groppelli ha ribadito la sua tesi: “Che notizia tremenda per Tonon”.











