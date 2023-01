Guai fisici per Luca Salatino, il racconto su Instagram/ “Il nervo risponde, ma…”

Guai fisici per Luca Salatino: cos’è successo dopo il Grande Fratello Vip 2022

Luca Salatino è stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 2022, sebbene la sua avventura sia stata interrotta dall’improvviso ritiro. Troppo forte è stata la mancanza della fidanzata Soraia per la quale, alla fine, ha ceduto e ha deciso di abbandonare la Casa per poterla rivedere e riabbracciare. Oggi l’ex Vippone è tornato alla sua vita di sempre, ai suoi affetti più cari, alla sua passione per la cucina. Tuttavia sta anche facendo i conti con alcuni guai fisici, come ha raccontato in alcune Instagram stories nel corso della giornata.

“Buongiorno, stamattina facciamo questa visita, così dopo mi dicono cosa devo fare. Speriamo bene insomma. Che poi è la gamba ma deriva tutto dalla schiena“: queste le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e donne, che lascerebbero presagire alcuni problemi di salute. In una story successiva, al termina della visita, spiega: “Il nervo risponde, ma c’è una compressione che viene e che mi impedisce di fare determinati movimenti. Quindi vediamo quello che mi dicono. Se si può risolvere senza intervento chirurgico sicuramente è meglio. Comunque sempre positivi“.

Luca Salatino: “Sul foglio c’è scritto ‘severi danni’. Si potrebbe…“

Luca Salatino sta dunque facendo i conti con alcuni guai fisici, problemi di salute che si spera possano essere quanto prima risolti. Le sue dichiarazioni su Instagram hanno di certo allarmato i suoi numerosissimi followers, così come un’altra successiva story in cui ammette: “In verità vi dico che sul foglio c’è scritto ‘severi danni’: i danni ci sono, si potrebbe recuperarli, ma bisogna vedere il modo“. La sua intenzione sarebbe comunque quella di non ricorrere ad intervento chirurgico, laddove ce ne fosse la possibilità.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 non è nuovo a problemi fisici simili, come aveva raccontato anche nel corso del reality in cui aveva parlato della depressione. “Sono caduto in depressione dopo che mi sono operato alla schiena. Quel demone che sta sempre in agguato mi è stato alle calcagna per un po’ di anni” aveva confessato, ricordando quel difficile periodo e l’infortunio alla schiena che lo portò ad operarsi.













