Luca Salatino depressione dopo infortunio schiena/ “Per quel demone ho toccato fondo”

La sensibilità di Luca Salatino è frutto anche del suo passato non facile che lo ha reso l’uomo che è ora. “A volte è una colpa essere sensibile”, ha confessato al Grande Fratello Vip, raccontando ad esempio del bullismo di cui è stato vittima. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato anche della malattia della madre, che ha avuto un tumore al cervello cambiando tutto da un giorno all’altro, al punto tale che è caduto nel tunnel della depressione.

“Dopo che si è operata è subentrata la depressione. Le sono stato tanto vicino, non l’ho mai abbandonata”, ha spiegato Luca Salatino al Grande Fratello Vip. Non c’era modo di scherzare e ridere: “Vedere una madre col dolore, che non riesce a viversi la vita”. Così è cominciata la depressione.

Luca Salatino ricorda il buio della camera di sua madre. Ma è a 23 anni che ha raggiunto il baratro, quello in cui lo ha spinto la depressione: “Quello più profondo. Quando ho vissuto quel periodo di depressione nessuno mi ha mai fatto una telefonata, manco una persona”, ha raccontato al Grande Fratello Vip. In studio ha spiegato che è subentrata dopo un infortunio alla schiena: “Sono caduto in depressione dopo che mi sono operato alla schiena. Quel demone che sta sempre in agguato mi è stato alle calcagne per un po’ di anni”.

A proposito della depressione, ha confessato: “Alle 3 di notte non dormivo, chi mi stava vicino? Mia madre. Quei giorni mi lasciavano il buio, per me erano infiniti. Mia madre non mi ha mai abbandonato, è una guerriera davvero”. Luca Salatino ne è uscito tornando in palestra, salendo sul ring di nuovo. “Mi serviva toccare il fondo, ora ce l’ho fatta”.

