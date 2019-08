Guandalina Canessa nuda in piscina/ Foto hot: “Adesso scatenate l’inferno!”

Guendalina Canessa nuda in piscina? Non è la scena di un sogno erotico da parte dei fan che numerosi la seguono sui social, ma la vera e pura verità. A quanto pare il caldo ha dato alla testa della precisa e sempre perfetta gieffina che ha pensato bene di “spogliarsi” di tabù e pensieri, mai come in questo caso possiamo dirlo, posando completamente nuda nella piscina dell’hotel che la sta ospitando per le sue vacanze in Sardegna. Non sappiamo bene se sia un colpo di caldo o solo la bellezza del tramonto che appare al suo orizzonte, fatto sta che Guendalina Canessa ha posato completamente nuda tenendo ben nascosto dalle braccia il suo seno ma lasciando sognare i fan con un profilo mozzafiato. A poco importa che molti hanno fatto notare che alcune parti sono “di plastica” e non naturali, l’effetto finale è senza dubbio sensazionale.

GUENDALINA CANESSA NUDA SU INSTAGRAM

Provocatrice per natura, la bella Guendalina Canessa ha pubblicato lo scatto sui social e ha stuzzicato poi i suoi fan (ma soprattutto gli haters) al grido di: “E adesso? L’abbiamo combinata grossa! #scatenatelinferno”. Il danno è fatto e le polemiche hanno travolto la bella opinionista tv sbarcata in sardegna insieme all’influencer Marco Ferrero, noto come Iconize, e di un loro amico e soggiornando in un hotel di Porto Rotondo. Al fianco di Guendalina Canessa posa Francesco Artieri e in pochi minuti non solo tutti si sono chiesti chi fosse l’adone al suo fianco ma hanno preso di mira l’ex gieffina: “X fare soldi buttate via la dignità sei una mamma” e poi ancora c’è chi va duro sul personale: “E tua figlia che ne pensa di come ti diverti” ma c’è anche chi la difende a spada tratta: “Guenda io sono una mamma e la trovo divertente, per nulla volgare. Un po’ di leggerezza gente, almeno in estate”. Anche la Canessa alla fine dirà la sua mettendo fine a questa diatriba?

Ecco il post di Guendalina Canessa:

