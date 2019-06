GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ Paniz “Pep sta depistando con le sue parole”

In attesa di scoprire chi sarà effettivamente il nuovo allenatore della Juventus, il nome di Pep Guardiola non smette di circolare negli ambienti bianconeri. Anche in queste ultime ore non si parla d’altro se non dell’arrivo del catalano all’Allianz Stadium, come spiegato chiaramente dall’avvocato Maurizio Paniz. Intervistato dai microfoni di Radio Bianconera, ha ammesso: «E’ un grandissimo, che depista qualsiasi tipo di aggancio – le sue parole – ricordando che al Manchester City si trova benissimo. Voi sapete che queste parole però si possono dire a scopo di depistare. Nessun allenatore rifiuterebbe la Juventus se avesse la possibilità di allenarla. Non poniamo quindi limiti alla Divina Provvidenza e lasciamo che i bianconeri lavorino dietro le quinte con tranquillità». Secondo Paniz, il fatto che la Vecchia Signora stia in silenzio, è un chiaro indizio di come i campioni d’Italia in carica stiano lavorando al grande colpo: «Immagino voi sappiate benissimo come la Juventus è abituata a parlare soltanto quando le parole possono diventare realtà. Come ha spiegato Fabio Paratici ci sono 3-4 opzioni per la panchina e, a seguito di alcuni spostamenti, si avrà il nuovo allenatore bianconero all’altezza della situazione». Sarà davvero così? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?

La Juventus non annuncia Maurizio Sarri e cresce tra i tifosi la speranza che sia Guardiola il nuovo allenatore bianconero. Quella di ieri doveva essere la giornata della svolta per il club di Andrea Agnelli: era previsto il via libera del Chelsea, che avrebbe innescato quelle attività necessarie per arrivare alla firma e all’annuncio. Ma di Sarri nemmeno l’ombra e allora il giornalista Luigi Guelpa ha twittato: «E anche oggi Sarri arriva domani». Non solo: ha dichiarato che il presidente della Juventus è al lavoro con Mansour bin Zayed Al Nahyan per liberare l’allenatore catalano. Dichiarazioni importanti quelle del giornalista de Il Giornale, che tra l’altro è stato il primo a rivelare i contatti tra la Juventus e Guardiola. E se allora l’attesa per Sarri fosse legata ad un nuovo tentativo per prendere Guardiola? In tal caso l’allenatore del Chelsea si ritroverebbe in una posizione scomoda, essendo pronto all’addio. Ma i tifosi della Juventus vedrebbero realizzato un loro sogno: Guardiola allenatore.

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? ED È PEP MANIA SUI SOCIAL

Una cosa è certa: sono giorni di attesa per i tifosi della Juventus. L’ansia di conoscere il nome del nuovo allenatore è pari al desiderio che sia ufficializzato Pep Guardiola. A circa un mese dalla separazione con Massimiliano Allegri, c’è incertezza: c’è chi ritiene che Maurizio Sarri sia il preferito, altri sono invece convinti che la prima scelta sia l’allenatore del Manchester City, altrimenti quello del Chelsea sarebbe stato già preso. Sui social è Guardiola-mania: negli ultimi giorni i tifosi bianconeri si sono confrontati intensamente su Twitter, tra speranze e voci. E a sorpresa è finito in tendenza un hashtag particolare, #Malpensa. Questo perché si è sparsa la voce, non confermata, che sarebbe sbarcato a Malpensa. Così c’è stata un’impennata di tweet riguardante lo scalo milanese, diventato trend topic nella mattinata di ieri. Il calciomercato ai tempi dei social, tra indiscrezioni, voci incontrollate e sogni, è anche questo. Ma si attendono sviluppi concreti.



