GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ Biscardi “Voglio credere alle parole di Pep”

Nonostante da più parti piovano smentite, il nome di Pep Guardiola continua a circolare negli ambienti di casa Juventus. Fino a che la Vecchia Signora non farà l’annuncio ufficiale, i tifosi possono continuare a sperare, e sono molti fra gli addetti ai lavori, coloro che hanno espresso il proprio parere sulla vicenda. Fra questi anche Maurizio Biscardi, noto giornalista del panorama del pallone, che interpellato dalle frequenza di Radio Sportiva ha ammesso: «Avevo perplessità serie su Guardiola alla Juve – Biscardi si riferisce all’ultima intervista del tecnico catalano – conosco la persona ed è diretta, la risposta categorica è ha escluso la Juve. È vero che le parole contano il giusto ma è stato credibile. La Juventus ci ha abituati a sorprese clamorose – ha proseguito – ma dal punto di vista sportivo e umano se lo spagnolo passasse alla Juve dopo il video di ieri perderebbe di credibilità. Quando un club pubblica un’intervista datata 19 maggio è difficile che sia fatta in disaccordo con l’allenatore». Secondo Biscardi, se alla fine dovesse arrivare Maurizio Sarri a Torino si tratterebbe semplicemente di una seconda scelta: «Sarri alla Juve arriverebbe perché non verrebbe Guardiola». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? PARLA PAGANINI

La prossima settimana sarà decisiva per il nuovo allenatore della Juventus. Sarà Pep Guardiola? Una foto condivisa su Twitter dal collega Luca Momblano ha scatenato diversi tifosi bianconeri. Lo scatto mostra un addetto mentre prepara uno striscione, ma non si vede la scritta completa. “Benven…”, è quanto si legge sulla facciata dello Stadium. C’è chi spera che sia riferito al sostituto di Allegri, magari proprio a Guardiola, magari così finirà il tormentone relativo alla panchina bianconera, ma c’è chi sostiene che sia più un “Benvenuti azzurri”, visto che martedì l’Italia giocherà contro la Bosnia proprio allo Stadium. Intanto tengono banco le ultime dichiarazioni di Pep Guardiola. Per Paganini sono il segnale che il Manchester City è in agitazione. «Si affretta a comunicare che farà ricorso e la sentenza non è ancora uscita, sollecita Guardiola in vacanza a fare una lunga intervista. Non capisco», ha dichiarato Paolo Paganini, giornalista di Raisport. E poi ha aggiunto: «Si giusto per precisare è la tempistica di uscita dell’intervista a Guardiola che non riesco bene a capire».

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? TURBOLENZE AL CITY

Questi sono dubbi che nutrono anche in Inghilterra, dove si interrogano sul futuro di Pep Guardiola nonostante la smentita relativa alle voci che lo vedono lontano da Manchester. Stando a quanto riportato dal Mirror, Guardiola avrebbe assicurato ai Citizens che il suo futuro non dipende dalla sentenza Uefa sul Fair Play Finanziario. Dal canto suo, la dirigenza del Manchester City avrebbe assicurato all’allenatore di aver soddisfatto tutti i requisiti Uefa. E la risposta dell’allenatore catalano è stata che aveva comunque intenzione di onorare gli ultimi due anni di contratto. Dunque Guardiola, spiega il tabloid britannico, avrebbe assicurato la sua permanenza a prescindere da un’eventuale punizione Uefa. E il club ritiene di aver offerto prove indiscutibili alla Uefa. Ma andrà veramente così? Se lo chiedono i tifosi, convinti che un’eventuale sentenza a sfavore del City avrebbe agevolato l’addio di Guardiola. Ma tutto è ancora poco chiaro, mentre prende sempre più quota la possibilità che sia Sarri il nuovo allenatore bianconero, non Guardiola.





