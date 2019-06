Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Il Manchester City chiede in cambio Cancelo

Il Manchester City starebbe entrando nell’ottica di liberare il proprio tecnico, Pep Guardiola. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, infatti, pare che lo sceicco proprietario del club britannico, Mansour bin Zayd Al Nahyan, abbia dato il via libera all’allenatore catalano di raggiungere Torino, in cambio però di una condizione: una contropartita tecnica. Proprio così perché sembra che i Citizens vorrebbero ottenere in cambio il cartellino di Joao Cancelo. Non si tratterebbe di uno scambio alla pari, visto che la dirigenza della Vecchia Signora valuta il nazionale portoghese attorno ai 50 milioni di euro, ma il Manchester City potrebbe ottenere una corsia preferenziale per il giovane lusitano, e probabilmente anche un forte sconto sul cartellino. Si tratta soltanto dell’ultima indiscrezione circa un possibile approdo di Guardiola alla Continassa, un’ipotesi in cui a molti credono e che sembrava inizialmente impossibile. Un film già visto esattamente un anno fa di questi tempi, quando iniziavano a circolare le prime notizie su Cristiano Ronaldo, poi sbarcato realmente a Torino nonostante i moltissimi scettici: si ripeterà la stessa favola? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? IL PARERE DI BUCCHIONI

Passano i giorni e i rumors riguardanti il possibile sbarco di Guardiola alla Juventus, invece di svanire, prendono forza. Una lunga attesa che gioca ovviamente in favore dell’approdo del tecnico catalano a Torino, e i tifosi continuano a sognare e a incrociare le dita. L’ultimo a dire la sua sulla possibile operazione è stato il noto giornalista sportivo Enzo Bucchio, che attraverso le pagine di Tuttomercatoweb si domanda come mai la Juventus non abbia già chiuso l’operazione per Maurizio Sarri: «Se davvero la Juventus avesse puntato su Maurizio Sarri, perché non è andata a chiederlo al Chelsea due mesi fa quando era in difficoltà, Abramovich aveva già in testa Lampard e i tifosi lo contestavano?». Una domanda più che lecita a cui non è semplice dare una risposta, e che di conseguenza rafforza l’idea Guardiola: «Più il tempo passa e più si rafforza il pensiero attorno a quello che mi avevano suggerito (non solo a me, anche ad altri) certi informatori affidabili: prima di decidere la Juve aspetta la sentenza Uefa sul City». Tutto ruota ancora una volta attorno alla famosa sentenza dell’Uefa che potrebbe escludere i Citizens dalla prossima Champions League: «in quel caso – prosegue Bucchioni – Guardiola potrebbe liberarsi. Vero? Verosimile? Falso? Se il City non dovesse essere penalizzato? Ecco che, forse, allora scatterebbe il piano-Sarri. Ma non è detto». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?

Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Importanti aggiornamenti sul futuro del tecnico del Manchester City, sogno di Andrea Agnelli per il dopo Massimiliano Allegri. Il catalano è protagonista di un testa a testa con Maurizio Sarri per la panchina bianconera e la piazza sogna il suo sbarco a Torino per puntare la Champions League. E un fattore a favore della Vecchia Signora potrebbe essere la possibile estromissione dalla Champions League del City per il caso FPF. In tal senso arrivano le parole di Luca Momblano, giornalista di Top Calcio 24 che da settimane punta su Guardiola per la panchina juventina: «Il manager dei Citizens ha chiesto ufficialmente al club di andarsene, al di là della decisione dell’Uefa, e sembra non ci sia stata resistenza da parte del club di Premier League», le sue parole riportate da Calciomercato.it. Un aggiornamento decisamente rilevante: Guardiola potrebbe abbracciare la Juventus nel corso dei prossimi giorni…

GUARDIOLA ALLENATORE DELLA JUVENTUS? SI PUO’ FARE!

Quotidiano.net sottolinea che nel contratto di Pep Guardiola con il Manchester City c’è una clausola che permette al tecnico di svincolarsi a determinate condizioni. Una di queste è l’estromissione del catalano dalla Champions League 2019/2020. E si parla anche di un accordo già raggiunto con la dirigenza bianconera: un contratto triennale con opzione per la quarta stagione. La Juventus monitora la situazione e valuta il da farsi, pronta ad assicurarsi uno dei manager più appetiti degli ultimi venti anni. «Non abbiamo una scadenza nella scelta del nuovo allenatore», aveva sottolineato Fabio Paratici negli scorsi giorni a proposito del nuovo allenatore della Juventus, parole che rilette ora sembrano fornire indizi importanti a proposito dell’ipotesi Pep Guardiola. E i tifosi sognano: sui social network sono centinaia i messaggi destinati a Guardiola per tentare di convincerlo a venire a Torino per guidare il club campione d’Italia.



