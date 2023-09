Guè Pequeno: “Pieno di stron*i!”/ L’attacco al Festival del Cinema, “Venezia 80”

Gué Pequeno contesta l’evento “Venezia 80”: il messaggio social

Gué Pequeno si aggiunge alla larga compagine di detrattori in contrapposizione agli influencer invitati al Festival del cinema di “Venezia 80“. Il rapper tra i più sperimentali nel firmamento dei cantautori all’attivo nella music farm made in Italy,

registra un intervento piuttosto critico, a fronte della presenza di personaggi popolari non noti per attività e/o contributi profusi nel mondo del Cinema, che é il settore cui é principalmente dedicato il Festival giunto in questi giorni di inizio settembre 2023 alla nuova edizione, “Venezia 80”.

Céline Dion, le sue condizioni preoccupano/ "Preghiamo per il miracolo..."

Senza arzigogoli né filtri alcuni, in un intervento social rilasciato via “X”, ex social Twitter, Gué Pequeno rilascia infatti delle parole pungenti, contro gli invitati alla Mostra del Cinema in quanto influencer e non per merito di attività nel mondo del Grande schermo: “Un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film”, é il lapidario messaggio di contestazione, che in queste ore fa il giro nel web, provocando tra le reazioni più disparate in uno spartiacque social che vede gli internauti divisi tra consensi e dissensi.

STEVE SCOTT HARWELL, COME È MORTO/ L'ex frontman degli Smash Mouth combatteva contro l'alcolismo

I destinatari della contestazione

Il popolare messaggio di Gué Pequeno non avrebbe solo la categoria di influencer in generale come destinatario, ma sarebbe indirizzato anche a dei colleghi del rapper in musica. E, quindi, non troppo velatamente anche alla stella nascente Ernia, l’outsider di Sanremo 2023 Lazza e il fenomeno napoletano, Geolier. Parole quelle di Gué che, tra l’altro, sembrano fare eco al caso mediatico che si imponeva tra i thread su Venezia 79, quando alla scorsa edizione del Festival Giorgia Soleri, ex fidanzata storica di Damiano David dei Maneskin, appariva al Lido, sul vip carpet, dopo aver espresso pubblicamente di non essere un’estimatrice del Cinema in quanto arte espressiva.

Burning Man Festival è un pantano gigante/ Video, 70mila persone bloccate nel deserto

E, intanto, sempre a mezzo social LDA torna a imporsi come un trend annunciando la collab con Netflix…











© RIPRODUZIONE RISERVATA