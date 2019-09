GUENDALINA CANESSA NUDA SU INSTAGRAM/ Barbara d’Urso “sei una mamma..” (Pomeriggio 5)

Guendalina Canessa ha fatto discutere sui social per via di una foto scattata col ‘sedere da fuori’, anche se in questi giorni anche Cristiano Imparato, ex ragazzo prodigio di “Io Canto” ha seguito il suo esempio. “L’hai fatta dopo di me?” chiede Guendalina Canessa, ma l’ex concorrente del GF VIP replica con un sonoro no. Intanto in studio Barbara D’Urso si domanda: “sei madre di figli come mai l’hai fatta?” con la Canessa che si giustifica dicendo “è stata la mia prima estate da single dopo tanti anni e quindi ho detto…”. Non solo, la ex concorrente del Grande Fratello precisa: “Per me quella è arte”, ma in tanti hanno criticato la scelta della influencer. In studio c’è anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che le chiede: “come ha reagito tua figlia?”, ma Guendalina replica: “non mi ha detto nulla….mia figlia sa che quando sono con lui, la “mia sorella” quasi a dire che in compagnia dei suoi amici si lascia andare a foto pazzerelle! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“Trova qualcuno a cui piaci per come sei e…”

Guendalina Canessa, dopo un’estate vissuta insieme agli amici e a sua figlia, torna in tv come ospite della seconda puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5. Sempre bellissima e in splendida forma, la Canessa ha dato appuntamento ai fans su canale 5 insieme a Martina Nasoni con cui si è anche concessa un divertente weekend ad Ischia. Insieme alla vincitrice del Grande Fratello 2019 e alla sua inseparabile amica Margherita Zanatta, Guendalina si è rilassata tenendosi lontana dagli uomini. L’ex moglie di Daniele Interrante, infatti, ufficialmente, è ancora single. La sua situazione sentimentale sarà sempre la stessa o qualcosa sarà cambiato nelle ultime settimane? Dai social non traspare alcuna novità, ma nel salotto di Pomeriggio 5, la Canessa potrebbe sorprendere tutti.

GUENDALINA CANESSA: “TROVA QUALCUNO A CUI PIACI PER COME SEI E DIGLI DI FARSI CURARE”

Ironica, schietta e senza peli sulla lingua, Guendalina Canessa non concede sconti agli haters a cui lancia una frecciatina sui social. “Trova qualcuno a cui piaci per come sei e digli di farsi curare!!”, si legge sotto uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dalla Canessa, ma a chi si riferirà la Canessa? Nelle scorse settimane, Guendalina, oltre a sfoggiare la sua bellezza in bikini, è stata la protagonista di uno scontro con un pretendente, reo di averla svegliata alle 9 del mattino. “«Nemmeno mio marito mi sveglia, perché sa molto bene che al mattino ho bisogno di silenzio, calma e caffè. Io gli ho augurato cose orribili. Quando dormo non mi deve toccare nessuno». Le ultime parole di Guendalina, dunque, saranno nuovamente dirette al pretendente?



