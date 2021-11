Guenda Goria bacchetta Alex Belli/ “‘Amicizia’ con Soleil Sorge? Delia Duran soffre”

“Alex Belli dovrebbe mettere al primo posto la serenità della moglie che sta soffrendo”. A parlare è Guenda Goria, che in esclusiva ai microfoni de IlSussidiario.net ha analizzato il momento di difficoltà che sta attraversando l’attore al Grande Fratello Vip 2021, offrendo un punto di vista inedito, da amica di Delia Duran, oltre che in qualità di ex concorrente del reality. “In questi giorni le sono molto vicina, spero aiutarla anche spiegandole che nella Casa si tende a vivere anche dei percorsi paralleli”, ci ha raccontato Guenda Goria. Delia Duran prima dell’ultima puntata si è lasciata andare ad uno sfogo in una lettera indirizzata al marito mostrata durante la diretta. “È stata molto elegante, ha ribadito l’amore per Alex, ma l’ha anche messo in guardia. Sta soffrendo, io posso testimoniarlo da amica, non è un momento semplicissimo”. Guenda Goria ci parla, infatti, di una Delia Duran “molto forte”, ma non esente da “momenti di sconforto”.

Spesso si evidenziano le difficoltà che i concorrenti vivono all’interno della casa, sottovalutando quelle degli affetti fuori.

Da fuori non sempre la lettura di ciò che accade nella Casa coincide con quello che si vive dentro. Alcune coccole ed effusioni da fuori possono essere lette diversamente, ma Delia è già da tempo scossa da alcune immagini e da una amicizia che sfocia in atteggiamenti ambigui e fraintendibili.

Alex Belli però ha ribadito la sua buona fede e il fatto che tra lui e Solei Sorge ci sia solo un’amicizia.

Non vuole cambiare il rapporto con Soleil? Dissento totalmente. Se tua moglie ti dice che i tuoi atteggiamenti le provocano dolore, modificali. Non dubito della sua buona fede, ma metta al primo posto la serenità della donna che ama.

D’altra parte, in questo momento non sembra particolarmente lucido, lo dimostra anche la lite con Aldo Montano.

È in grande difficoltà, è molto teso. Resta comunque un elemento chiave, un uomo generoso che alla casa ha dato moltissimo, questo non va dimenticato.

Come dovrebbe comportarsi con Soleil Sorge?

Alcuni gesti farebbero soffrire qualsiasi donna, dovrebbe rivedere non l’amicizia con Soleil ma alcuni atteggiamenti che da fuori possono essere mal interpretati. Da sua amica posso dirti che Delia sta cercando di minimizzare, di comprendere che è un gioco, ma non è facile.

Finora non c’è stato un confronto diretto tra Alex e Delia…

Credo che ci sarà e auspico che ciò li rafforzi. Delia sta cercando di comprendere con intelligenza e pazienza, ma Alex non può avere ancora atteggiamenti ambigui.

Raffaella Fico ha puntato il dito contro Soleil Sorge…

Lo fa perché da parte sua c’è una inimicizia, invece a me Soleil piace. Ma da donna intelligente quale è dovrebbe chiedersi come Delia potrebbe interpretare alcune cose…

(di Silvana Palazzo)



