Guenda Goria, dopo la paura torna a sorridere/ Con il fratello e papà Amedeo…

Dopo la grande paura vissuta per l’operazione d’urgenza resa necessaria da una gravidanza extrauterina, Guenda Goria torna a sorridere condividendo un momento familiare importante. Circondata dall’affetto e dall’amore della sua famiglia, Guenda che nelle scorse ore è tornata a sottoporsi ad una serie di controlli, ha festeggiato il trentesimo compleanno del fratello Gianamedeo con cui si è mostrata sui social. Con loro anche papà Amedeo che, durante il ricovero di Guenda in ospedale, è stato al suo fianco insieme a mamma Maria Teresa Ruta.

Dopo i giorni difficili vissuti, Guenda ha ritrovato il sorriso grazie alla propria famiglia con cui ha trascorso la serata di ieri per festeggiare nel migliore dei modi il trentesimo compleanno del fratello che, lo scorso maggio, ha sposato la fidanzata storica. Una festa traquilla e familiare che ha permesso a Guenda di ritrovare la serenità dopo i giorni difficili affrontati.

Sorella maggiore orgogliosa dell’uomo che è diventato, Guenda Goria ha fatto degli auguri davvero speciale al fratello Gianamedeo che, con la sorella e il padre Amedeo ha spento le sue trenta candeline. “Tanti auguri amore mio“, ha scritto inizialmente Guenda. La Goria, poi, condividendo tra le storie di Instagram altri momenti della piccola festa organizzata per Gianamedeo, ha aggiunto: “Il mio orgoglio, è diventato un genio! Progetta metropolitane e dighe”.

Nelle scorse ore, inoltre, Guenda si è lasciata andare ad una riflessione profonda dopo i giorni difficili che ha dovuto affrontare: “Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così. Oggi ho aperto gli occhi e ho sorriso come non facevo da tantissimo tempo. Mi sento piena di gioia e di voglia di risolvere tutto. Spesso vivo con una nota di sottofondo che suona scontentezza e senso di inadeguatezza. Spesso mi indurisco per paura di soffrire e, dopo un po’, non percepisco più l’amore che mi viene donato. Oggi sento la vita più che mai e ringrazio per essere ancora in questo mondo che ha angoli incantevoli”.

