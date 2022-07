Guenda Goria: ricaduta dopo l’operazione d’urgenza/ Tornata in pronto soccorso, come sta?

Guenda Goria è dovuta tornare al pronto soccorso: complicazioni dopo il rompimento della tuba…

Guenda Goria ha avuto una ricaduta e attualmente si trova al pronto soccorso per una serie di accertamenti. Non è stato decisamente un luglio facile per la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, Guenda è infatti entrata e uscita più volte dall’ospedale. La causa? Un malore avuto circa una settimana fa causato da una gravidanza extrauterina. Operata d’urgenza aveva scritto: “Sono stata malissimo con dolori indescrivibili”, a causarle il malore era stato il rompimento di una tuba a seguito del quale si sarebbe formato un coagulo di sangue. L’operazione però sembrava essere andata per il meglio, almeno fino a oggi…

Guenda Goria, "Grazie a chi mi ha salvato la vita"/ Il commovente post…

Guenda Goria, già questo pomeriggio ha raccontando di essere rimasta a letto a causa di alcuni dolori, ha scritto: “Resto a riposo (cosa che mi viene molto difficile). Speriamo che non aumentino”. Un’ora fa però la triste notizie… La giovane è dovuta tornare in ospedale. Ha avvisato i followers con un selfie in cui, mostrandosi con una faccia molto stanca scrive: “Sono tornata a trovare i miei amici al pronto soccorso. Ossia non sto benissimo e aspetto un check”. Per fortuna a tenerle compagnia, anche se da distanza, c’è il suo compagno Mirko Gancitano che l’ha videochiamata: “Mi porta con lui”, ha scritto lei ironicamente. Bello vederli sorridenti anche in questi momenti di difficoltà.

Guenda Goria "Tagliata fuori da tanti progetti"/ "Mi sono sentita sfortunata ma..."

La malattia di Guenda Goria: l’endometriosi

Non è la prima volta che Guenda Goria si trova a condividere con i suoi follower avvenimenti riguardanti la sua salute. Guenda infatti, da circa due anni, ha scoperto di avere una rara malattia, l’endometriosi e, per questo, si trova spesso a dover entrare e uscire da ospedali. La notizia della malattia l’ha appresa nel 2021, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, dove partecipò come concorrente. A Maggio 2021 poi, aveva raccontato di doversi operare: “Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando, dovrò operarmi appena possibile”, aveva detto a Pomeriggio 5.

Mirko Gancitano punge Selvaggia Roma incinta/ "Meno male che sui social..."

L’ex gieffina, Guenda Goria, non ha mai tenuto nascosto nessuno dei suoi malanni, sempre dalla parte delle donne è proprio per loro che ha deciso di rendere nota la sua malattia, l’endometriosi. Estremamente rara e difficile da diagnosticare, tant’è che i suoi sintomi inizialmente erano stati scambiati per stress, colpisce molte donne. Da qui la decisione di Guenda di rendere pubblica la sua malattia e il decorso, in un post su Instagram scriveva: “Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne”. Lo stesso che sta facendo ora, anche in questo ennesimo momento difficoltà. Speriamo che tutto vada per il meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guenda Goria Bis (@guendagoria)













© RIPRODUZIONE RISERVATA