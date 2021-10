Guenda Goria e Mirko Gancitano/ “Amedeo? Lui è vero, altri al Grande Fratello Vip…”

Amedeo Goria rischia di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip visto che è in nomination, ma la figlia Guenda spera nella sua permanenza. «Ha ancora qualche danno da fare. Lui è un po’ pasticcione, in tutte le sue manifestazioni, ma anche autentico. I personaggi come lui funzionano nei reality», ha dichiarato la figlia del giornalista a RTL 102.5, nel programma radiofonico Trends & Celebrities condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Dunque, Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano, collegato insieme a lei, preferiscono pensare positivo in vista della puntata di oggi. La figlia del giornalista ha confidato anche di aver dato tanti consigli al padre, anche se «non ne ha ascoltato nessuno». Ad esempio, quello di preferire di essere meno protagonista, pur di non fare brutta figura. «Gli ho anche detto di ascoltare i ragazzi e di parlare della sua vita, della sua storia e di quegli aneddoti che per timidezza non racconta, anche calcistici. Portava anche fortuna alla Nazionale…».

Guenda Goria/ "Mio papà Amedeo superò balbuzie grazie a mia mamma Maria Teresa Ruta"

Ma Amedeo Goria è un uomo che non si apre facilmente: «Non si vanta delle sue cose, come tutte le persone intelligenti che hanno fatto qualcosa di realmente importante nella vita. Non esibisce, è sabaudo, ma in un gioco come il Grande Fratello rischi di essere sovrastato da chi riesce a vendere fumo con poco».

AMEDEO GORIA PENALIZZATO? “NON SI SCHIERA”

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano si sono lasciati andare anche a qualche frecciatina a RTL 102.5 Trends & Celebrities. «Le Principesse Selassié? Ogni tanto cade la corona. Non si è capito se lo sono», ha detto la figlia di Amedeo. Le ha fatto eco il fidanzato: «Ad oggi il titolo nobiliare non serve a nulla, sono tutti nobili decaduti». Il giovane compagno di Guenda si è lasciato andare anche ad una analisi del percorso di Amedeo al Grande Fratello Vip: «Quello che potrebbe penalizzarlo è essere neutro nell’ottica di gioco, non sta né nel gruppo di Alex Belli né in quello di Ainette. A volte nel gioco è uno svantaggio. Lui è un buono, quindi non si schiera e non prende le parti, allora tutti tenderanno a votare lui. Nella prima fase di gioco si tende a votare i più deboli». Guenda Goria ha quindi spiegato la natura del padre, che rispecchia quella della sua famiglia: «Votarlo è come non schierarsi. Lui rispecchia la sua natura neutrale, siamo una famiglia che partecipa ai reality show senza strategie, questo a volte è penalizzante».

Vera Miales fidanzata Amedeo Goria/ "Se vinci il Grande Fratello Vip e ti sposo", come reagirà alla proposta?

“AMEDEO GORIA HA PARLATO DI MARIA TERESA RUTA…”

Non sono mancati neppure i retroscena, a partire da quello sull’ex moglie Maria Teresa Ruta. «Mamma ha chiesto ai suoi fan di sostenere papà, stiamo facendo tutti squadra, anche se c’è una novità», ha detto Guenda Goria. Il riferimento è ad un sondaggio sui social, secondo cui Amedeo sarebbe terzo tra i concorrenti del Grande Fratello Vip in nomination. «Ma il pubblico a casa non è quello del web, quindi potrebbero stupirci», ha fatto notare Guenda, che per la serata non si farà trovare dalle parti della Casa, in quanto convinta che il padre non lascerà il reality. «Io questa sera non ci sono, mi sento che resterà. So che oggi ha parlato di mamma, di un tradimento, povera mamma, ormai ci ha fatto il callo… Chissà che cosa accadrà… ma sono un esempio meraviglioso di genitori separati, per me è bello vederli insieme». Infine, Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano hanno fatto un annuncio: «Partiamo domenica per il Cammino di Santiago».

GF VIP, Amedeo Goria "Fatto sesso con un trans"/ "Per me era una donna, sembrava l’ex di Montano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA