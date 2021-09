Guenda Goria e Mirko Gancitano/ Lui: “La voglio sposare, sarò io a chiederglielo”

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° settembre 2021, ai microfoni di Rtl 102.5 News, nella trasmissione “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La coppia ha parlato di sé a tutto tondo, a cominciare dalla serata di ieri, quando l’ex gieffina ha debuttato con il suo spettacolo “La Vespa” a Todi, proprio mentre il suo idolo musicale (Marco Mengoni) vinceva, in contemporanea, il “Power Hits Estate” all’Arena di Verona.

L’esordio teatrale è andato benissimo (“il pubblico è rimasto di sasso, perché tratta temi molto forti: bullismo, tematiche al femminile, infertilità, maternità”) e tanti sono stati i complimenti ricevuti, compresi quelli di sua mamma, Maria Teresa Ruta, e di papà Amedeo Goria, che non aveva raccontato nulla a Guenda della disavventura vissuta con la sua compagna Vera Miales in Francia: “L’ho saputo attraverso un amico in comune. Lui ha sempre paura che io lo sgridi, sono rimasta choccata da questa notizia. Sa che sono molto apprensiva nei suoi confronti e che tendo a essere accudente. Ieri sera ha accennato brevemente a quest’episodio ed era arrabbiato, perché in questo periodo gliene stanno capitando di tutti i colori”.

MIRKO GANCITANO: “CHIEDERÒ A GUENDA DI SPOSARMI”

Insieme a Guenda Goria, in collegamento con Rtl 102.5 News, c’era anche il suo fidanzato, Mirko Gancitano, il quale, dopo il messaggio vocale inviato durante il programma, nel quale affermava scherzosamente che lui è un “uomo 2.0” e che la proposta di matrimonio sarebbe dovuta arrivare da Guenda e non a lui, ha chiarito: “La mia era solo una battuta. Sarò ovviamente io a fargliela. Quando? Noi siamo insieme da 4 mesi, siamo affiatatissimi. Abbiamo vissuto 24 ore su 24 stando uniti. Sicuramente la proposta ci sarà, perché io voglio sposare Guenda, ma non decido soltanto io…”.

Guenda, sorridendo di fronte alle parole del suo uomo, ha infine commentato la possibile partecipazione del padre, Amedeo Goria, al GF Vip: “Siamo una famiglia estremamente scaramantica, non mi ha detto nulla. Nel caso dovesse essere così, io partirei per il cammino di Santiago de Compostela. Lui è delizioso e molto sfaccettato. Cosa gli consiglierei? Di stare sempre in silenzio. È un gioco che dall’esterno può sembrare meno sadico di quanto non sia in realtà. Dovesse esserci questa partecipazione, sarà una bella gatta da pelare”.



