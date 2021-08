Guenda Goria: “Nozze con Mirko Gancitano? Aspetto proposta”/ Lui “Sono 2.0, falla tu”

Guenda Goria, nel corso della diretta su Rtl 102.5 News, con particolare riferimento alla rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, ha parlato della sua storia d’amore con Mirko Gancitano, che procede a gonfie vele. Matrimonio in vista? “Aspettiamo un attimo, tra un anno chi lo sa… Per ora abbiamo fatto un viaggio sorprendente, nel quale abbiamo condiviso la passione per la scoperta del territorio, della gente, dell’Italia, che è bellissima. Abbiamo macinato chilometri, con una media di cinque ore al giorno. Siamo passati dalla Sicilia alla Calabria, poi dalla Puglia al Nord. Adesso mi trovo in Veneto, a Vicenza. Conto di fare un salto a Venezia, poi scenderemo in Umbria per il Festival di Todi”.

Insomma, un’estate decisamente movimentata per la bella Guenda e il suo compagno, con il quale, come detto, non sono esclusi prossimamente i fiori d’arancio, anche se la protagonista dell’ultima edizione del GF Vip ha precisato che “ora stiamo provando a vivere la prima fase a distanza della nostra storia, non stando insieme 24 ore su 24. Lui è un po’ geloso, ma dobbiamo provare ad amarci, non solo nello stare insieme sempre, ma anche nello stare un pochino separati”.

GUENDA GORIA E MIRKO GANCITANO, BOTTA E RISPOSTA IN DIRETTA: “MATRIMONIO? CHIEDIMELO TU”

Successivamente, Guenda Goria ha evidenziato che la richiesta di convolare a nozze deve arrivare da parte di Mirko, che per lei è una persona speciale, con cui sta approfondendo una conoscenza. “In questo momento lui sta scoprendo la parte più artistica di me ed è importante che questo accada – ha proseguito la donna –. Io mi immergo anima e corpo nel lavoro ed è fondamentale che lui capisca come sono fatta io”.

Poi, il colpo di scena: nel corso della diretta radiofonica sulle frequenze di Rtl 102.5, Mirko Gancitano ha mandato un messaggio vocale ai conduttori del contenitore, dicendo di essere un uomo 2.0 e, in quanto tale, di richiedere una proposta di matrimonio da parte di Guenda. Per iscritto, ha poi aggiunto che vorrebbe un bambino o una bambina. Immediata la replica di Guenda: “Cerca di capire se sei un uomo all’antica oppure 2.o…”.

