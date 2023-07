Guenda Goria, frecciata a Belen Rodriguez/ La frase ironica sulla vita sentimentale della showgirl

Guenda Goria prende in giro Belen Rodriguez sui social: la frecciata

Guenda Goria, che di recente ha rivelato sui social di non poter avere figli naturalmente, ha attirato l’attenzione del web con una frecciata a Belen Rodriguez. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha coinvolto la showgirl argentina in un post sui social facendo esplicito riferimento ai gossip sulla sua vita sentimentale, trapelati negli ultimi giorni.

“La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen” ha dichiarato l’ex gieffina. Nelle ultime settimane, infatti, sembra che la presentatrice argentina abbia rotto nuovamente con il marito Stefano De Martino. Inoltre, la bella Rodriguez è stata protagonista di una paparazzata in cui sembra baciare un altro uomo: Elio Lorenzini. La Goria ha, dunque, ripreso tale pettegolezzo facendo sorridere i suoi fan.

La showgirl argentina è tornata al centro del gossip per la sua vita sentimentale che, in queste ultime settimane, è tornata nell’interesse pubblico. Belen sembra essere entrata in crisi con Stefano De Martini e sono molti gli indizi che lo confermerebbero. A cominciare dalle vacanze separati, e dall’aver tolto entrambi la fede nuziale; ma non solo! Il settimanale Chi, ha pizzicato la presentatrice con Elio Lorenzini al compleanno di Ignazio Moser. I due sembrano essere molto in confidenza.

“Questa settimana la copertina di “Chi” è dedicata alle prime clamorose immagini di Belen Rodriguez in atteggiamenti teneri con l’imprenditore dei motori Elio Lorenzoni. Solo pochi giorni fa le ultime foto insieme con Stefano De Martino sembravano smentire le voci di una crisi. Ma poi il conduttore ha tolto la fede nuziale e Belen si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio con il quale ha mostrato una confidenza inequivocabile” si legge tra le pagine del settimanale.

