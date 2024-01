Guenda Goria incinta: “Io e Mirko Gancitano aspettiamo un bambino!”/ “Nonostante la malattia, è un miracolo…”

Guenda Maria e il commovente annuncio sulla gravidanza: “Presto saremo in tre…”

Tre mesi dopo la toccante proposta di matrimonio in diretta, Guenda Goria e Mirko Gancitano sono tornati a La Volta Buona per un annuncio ancora più toccante e commovente. La coppia, dopo aver scherzato sul grande passo offrendo dettagli e curiosità, hanno emozionato pubblico in studio e telespettatori annunciando lieto evento che impreziosisce ulteriormente la bellezza della loro unione. “Sono un po’ emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo, oggi non siamo solo in due ma siamo in tre!”

Guenda Goria, in esclusiva e prima del suo intervento nel programma di Caterina Balivo, aveva già raccontato a Novella 2000 di essere incinta: “Finalmente possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare, a giugno saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta”. Queste la parole della giovane al settimanale, impreziosite dal suo intervento a La Volta Buona con l’aggiunta di ulteriori dettagli. “Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli perchè sono 3 anni che ci proviamo, l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia; una gravidanza extrauterina che ha messo alla prova la mia vita… Ho iniziato anche a non pensarci più”.

Nonostante il calvario della malattia e una speranza quasi sbiadita, Guenda Goria e Mirko Gancitano avranno un motivo in più oltre al matrimonio imminente per festeggiare la nascita del loro primo figlio. “Adesso sono alla fine del terzo mese, ci tengo a dare un messaggio di speranza se posso a tante donne che come me hanno difficoltà Soffro di endometriosi, mi avevano detto che non avrei potuto avere figli naturalmente e invece è capitato. Sarà la fede, forse fare delle buone azioni nella vita: ma i miracoli succedono nella vita. Spero che chi ha difficoltà come me possa continuare a crederci”.

Ad inizio intervista – prima di dare spazio al lieto annuncio della gravidanza – Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno anche ufficializzato la data del matrimonio. “Mi avete convinto” – ha scherzato la giovane – “Sapete che io ero quella più titubante all’inizio ma alla fine abbiamo scelto il 16 maggio. Abbiamo preso delle decisioni nel tempo, abbiamo lavorato per noi e per voi…”. Con la partecipazione di Enza – madre di Mirko – e Maria Teresa Ruta, la coppia ha poi scherzato sull’organizzazione della cerimonia, rivelando anche l’incredibile numero di invitati. “La cerimonia si terrà nella chiesa di Mazara del Vallo, ad oggi siamo a circa 350 invitati”.











