Guenda Goria: “Jessica Selassiè? I suoi silenzi parlavano”/ “Ho fatto il tifo per…”

Jessica Selassiè è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2021 e a tifare per lei c’era anche Guenda Goria, concorrente della scorsa edizione del reality show insieme alla madre Maria Teresa Ruta che, invece, ha espresso una preferenza per Lulù che, pur non avendo vinto, ha portato a casa l’amore di Manuel Bortuzzo. Dopo il trionfo di Jessica, Guenda ha commentato i risultati del televoto con due storie su Instagram con cui ha espresso il proprio apprezzamento per Jessica svelando i motivi per cui ha tifato per lei.

“Felice per la vittoria della giovane donna Jessica” – ha esordito Guenda. “Ho fatto il tifo per il suo amore e mi è piaciuto vederla crescere con il garbo che l’amore vero coltiva”, ha aggiunto per poi concludere così – “I suoi silenzi parlavano spesso più di mille parole”.

Guenda Goria e le parole per Davide Silvestri

Guenda Goria ha apprezzato la presenza di Jessica Selassiè e Davide Silvetri sul podio. La maggiore delle sorelle Selassiè e l’attore hanno spento insieme le luci della casa del Grande Fratello Vip e, dopo il trionfo di Jessica, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si è complimentata anche con Davide Silvestri.

“Grazie per l’esempio sano e i valori che hai portato”, ha esordito Guenda scrivendo a Davide. “Il rispetto per il lavoro, la tua dolce metà, la fermezza e signorilità con cui non ti sei mai tirato indietro”, ha aggiunto per poi concludere con un augurio – “Ti auguro successo nella tua arte e gioia nella vita”.

