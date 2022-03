Lulù Selassiè, prima notte con Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip/ Giro in auto e…

Dopo aver pensato a Manuel Bortuzzo tutti i giorni in cui è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip 2021 senza di lui, Lulù Selassiè, dopo la finale del Grande Fratello Vip 2021 durante la quale ha ricevuto una splendida sorpresa dal nuotatore, si è tuffata immediatamente tra le sue braccia. Dopo essersi baciati e abbracciati davanti alle telecamere trascorrendo l’una accanto all’altro il resto della finale fino alla proclamazione di Jessica Selassiè come vincitrice, Lulù ha scelto di trascorrere dei momenti da sola con il suo Manuel.

Manuel Bortuzzo, dedica a Lulù Selasisè: "Fiero di te"/ "Hai vinto con la verità"

Lasciati gli studi del Grande Fratello Vip, prima di tornare a casa per riabbracciare la mamma e il fratello Christian, Lulù e Manuel sono rimasti per un po’ soli come hanno spifferato sui social. Manuel, infatti, in piena notte, ha pubblicato due storie sul proprio profilo Instagram, mostrando il primo giro in auto con la sua Lulù.

Manuel Bortuzzo, proposta a Lulù "Facciamo una famiglia insieme"/ "Casa è pronta"

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: prima sera senza Grande Fratello Vip

Sono passati sei mesi dal loro primo incontro ed oggi Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono sempre più uniti e innamorati. Chiuso il capitolo Grande Fratello Vip, Lulù si è rifugiata tra le braccia di Manuel di cui ha sentito fortemente la mancanza durante i giorni che ha trascorso da sola in casa. Prima di tornare dalla propria famiglia, esattamente come aveva chiesto, Lulù ha fatto un giro in auto con il fidanzato cantando con lui “Mi fai impazzire” di Blanco e dedicandosi parole d’amore. “Ti amo”, scrive Manuel condividendo su Instagram la prima storia in compagnia della fidanzata.

Manuel Bortuzzo torna a GF Vip e suona per Lulù/ Sorpresa al pianoforte per la finale

Entrambi, poi, hanno raggiunto casa Selassiè dove Lulù ha riabbracciato la sua cagnolina Alizèe sotto lo sguardo innamorato di Manuel come ha svelato l’amico Samuel Montegrande pubblicando sul proprio profilo Instagram un breve video del momento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA