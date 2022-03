Guenda Goria/ Lite con Vera Miales e Mila Suarez a La Pupa e il Secchione show?

Guenda Goria è la fidanzata di Mirko Gancitano, concorrente de La Pupa e il Secchione Show in coppia con Mila Suarez. Nel corso della seconda puntata, in onda oggi 22 marzo, Guenda sarà però grande protagonista: la figlia di Amedeo Goria sarà in studio perché ci sono due persone con le quali dovrà confrontarsi. Una di queste è Vera Miales, compagna di suo padre Amedeo che ha continuato a parlare di lei una volta in villa. Vorrebbe, infatti, che Guenda approvasse il loro fidanzamento e lasciasse suo padre ‘in pace’. Come replicherà Guenda?

Non è però finita qui. Nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, Mirko Gancitano nel ruolo di “secchione” fa squadra con la pupa Mila Suarez. Una coppia che fa discutere in particolare per il comportamento della ex compagna di Alex Belli che si è molto avvicinata al secchione. Proprio Carmelita a “Pomeriggio Cinque” ha rivelato retroscena del tutto inediti che fanno presagire ad un possibile confronto-scontro tra Guenda Goria e la pupa Mila Suarez.

Si preannunciano fulmini e saette a La Pupa e il Secchione Show 2022. La coppia formata dal secchione Mirko Gancitano e dalla pupa Mila Suarez potrebbe far ingelosire davvero tanto la moglie Guenda Goria. A peggiorare le cose è anche il comportamento di Mila Suarez che in questi giorni si sarebbe molto avvicinata al secchione.

“Mirko e Mila dormono nel letto insieme. Lei non smette di provocare lui…” ha detto Barbara d’Urso che ha aggiunto – “Mirko fa coppia con Mila e dormono nello stesso letto. Mila non smette di provocare Mirko che, bravissimo ragazzo, secchione… ma è fatto di carne ed ossa”. Non solo, la Suarez avrebbe ancora di più calcato la cosa, lanciando una provocazione a Guenda Goria e dicendole: “prendi qualche medicina o la camomilla quando guarderai la puntata!”. Cosa succederà?

