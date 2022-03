Guenda Goria/ Scontro con Mila Suarez e Vera Miales: tra gelosia e resa dei conti a La Pupa e il Secchione

Guenda Goria scontro a distanza con Mila Suarez e Vera Miales a La Pupa e il Secchione Show 2022. Se la prima si è avvicinata al fidanzato Mirko Gancitano, la seconda è la compagna del padre Amedeo Goria. Durante l’ultima puntata dello show condotto da Barbara D’Urso, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si è già confrontata con Mila Suarez che ha precisato: “stai tranquilla perché io gli uomini e i fidanzati delle altre non li rubo. Puoi dormire tranquilla”. Guenda ha replicato: “sei una grande provocatrice. Io mi fido tantissimo di Mirko. Spero che si diverta anche lui. Io comunque vi tengo d’occhio. Oltre che dolcissimo, Mirko è un ragazzo sapiosessuale. Significa che per conquistarlo veramente devi usare l’intelligenza. Quindi se lo vuoi provocare, penso che tu debba usare altre armi”.

A distanza di giorni da quel primo confronto – scontro, Mila Suarez nel confessionale è tornata a parlare del secchione Mirko dicendo: “penso che gli piaccio, noi donne lo capiamo dallo sguardo. Quando lo guardo negli occhi vedo che i suoi occhi luccicano”. L’ennesima frecciata alla rivale Guenda come ha sottolineato anche Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque riportando le parole della pupa: “lei sostiene che Mirko, di notte mentre dormono, le prende la mano e la mattina si sveglia con lui che gli sta addosso e le tiene ancora la mano”.

Guenda Goria dopo il confronto – scontro con Mila Suarez, pupa tentatrice del compagno Mirko Gancitano, si è ritrovata ad essere chiamata in causa anche da Vera Miales, la compagna del padre Amedeo Goria. “Quello che mi fa stare male nel non essere accettata da Guenda… non si può accettare una persona che non si conosce. Magari dovrebbe conoscermi e poi decidere se accettarmi o non accettarmi” – ha detto la Miales parlando di Guenda precisando – “le voglio bene perché è figlia di Amedeo. Hanno gli stessi occhi. Io dentro Guenda vedo Amedeo”. La Goria, una volta ascoltato lo sfogo della “matrigna” ha replicato: “l’ho conosciuta una volta a pranzo. Sono stata molto cordiale nei suoi confronti. Io sono in protezione di mio padre. Non sono gelosa. E’ capitato nel momento del GF che lei ha, secondo me, inscenato una gravidanza che, poi, ha smentito. Nelle settimane in cui la notizia girava non si è preoccupata di avvisare me o di mettersi in comunicazione con la mia famiglia”.

Non solo, la Goria ha aggiunto: “l’ho vista con mio padre in un ristorante. Eravamo a pranzo assieme. Ho omesso un piccolo dettaglio perché era pieno di paparazzi. Evidentemente qualsiasi cosa fa è circondata dai paparazzi. E’ lei che attacca noi se no non avrebbe altro da dire in televisione. E’ lei attacca me e mia mamma per creare delle dinamiche. Se si vogliono bene si volessero bene e basta”.











