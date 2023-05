Guenda Goria: “Soffro di endometriosi”/ Fidanzato Mirko Gancitano: “Andrà tutto bene”

Guenda Goria e la malattia: che cos’è l’endometriosi

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha svelato un anno fa di soffrire di endometriosi. Il volto televisivo si è dovuta sottoporre ad alcune operazioni di cui aveva informato i fan sui social: “Fisicamente a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile“.

Ma che cos’è questa malattia che colpisce le donne? Sul sito Endometriosi.it, l’endometriosi è descritta come “determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Solitamente le cellule endometriali dovrebbero trovarsi all’interno di esso. Questa anomalia determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali“. Guenda Goria ha avuto recentemente diversi problemi a causa della malattia. L’ex gieffina si è dovuta operare d’urgenza a causa di una gravidanza extrauterina, che l’ha portata alla perdita di una tuba: “Sono viva per miracolo, perché mi è successo il caso peggiore di gravidanza extrauterina. Stavo provando ad avere un figlio. Non avevo alcun tipo di sintomo, non avevo fatto test di gravidanza e nient’altro” raccontava a Oggi è un altro giorno.

Guenda Goria e l’amore per Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono conosciuti circa due anni fa durante una vacanza in Egitto, soggiornando nello stesso hotel. Da quel momento i due non si sono più lasciati, tanto da spingere l’attore ha fare la proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello Vip: “Ti devo dire una cosa molto importante. Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Non sono un uomo perfetto, ma essendo siciliano volevo chiedere a te il tuo benestare” ha chiesto a papà Amedeo Goria.

I due aveva progettato le nozze: “Ci sposiamo tra settembre e ottobre, abbiamo preso la casa a Sharm, dove ci siamo conosciuti” fa sapere Guenda Goria. I due testimoni saranno i migliori amici della coppia ovvero Alex Belli e Delia Duran: “E’ vero. Mirko ha chiesto ad Alex Belli di fare testimone. Così, visto che è presente, chiedo a Delia se vuole essere la mia”. Le nozze, però, sono state rinviate: a rivelarne i motivi la stessa ex gieffina.

