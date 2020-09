Guenda Goria/ “Stefano Rotondo? È stata la mia storia più importante ma…” (Grande Fratello Vip)

Guenda Goria è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è entrata proprio con la mamma formando una coppia unica, come ha precisato lo stesso Alfonso Signorini “Guenda e sua mamma Maria Teresa sono un unico concorrente”. L’ingresso della figlia d’arte non è certo passato inosservato per la presenza ingombrante della mamma definita dalla Contessa Patrizia De Blanck “una rompibal*”. Sta di fatto che Guenda e Maria Teresa Ruta sono ufficialmente “concorrente unico” di questo GF VIP 5 e il loro ingresso ha tanto divertito gli altri coinquilini della casa. Prima di entrare proprio la ragazza in passerella ha confessato: “sono molto emozionata e felice di condividere questa esperienza con mamma”. Le due sono poi entrate nella casa con la mamma Maria Teresa Ruta che si è fatta subito notare con il suo inconfondibile sorriso e la sua travolgente risata.

La figlia d’arte è pronta per questa nuova importante avventura televisiva anche se in tanti si sono chiesti “perchè non partecipare da sola?”. Ricordiamo che già in passato alcuni concorrenti sono entrati in coppia, come successe a Cecilia e Jeremias Rodriguez, e poi con l’evolversi del reality show sono stati separati diventando due concorrenti separati. Chissà che non possa accadere anche questa volta, visto che Guenda sembra una ragazza molto tosta e decisa.

Guenda Goria fidanzato: oggi è single, ma sull’ex…

Non solo la figlia di, Guenda Goria è una ragazza con tantissime passioni che si è fatta conoscere ed apprezzare per le sue doti artistiche. Dopo dieci anni di studio di danza classica, Guenda si è dedicata allo studio della recitazione diplomandosi presso The Actor’s Academy di Milano dove ha studiato il metodo Stanislavskij. In tv ha debuttato nel 2006 al timone del programma Sun Splash Festival sul canale All Music, ma successivamente si è fatta notare dapprima nel programma “I raccomandati” di Carlo Conti e nel 2010 a L’Isola dei Famosi. Dal reality al set cinematografico visto che Guenda, dopo essersi diplomata alla The Actor’s Academy di Milano, si è fatta apprezzare come attrice in diversi titoli importanti fino all’ingresso nella soap “Il Paradiso delle Signore”.

Oggi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. dove è entrata single dopo la fine della storia d’amore con con l’imprenditore Stefano Rotondo durata 14 anni. Ospite di Vieni da me, la figlia di Maria Teresa Ruta ha raccontato: “è stata la mia storia più importante, il mio primo grande amore, anche con una grande differenza d’età”.



