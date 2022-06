Guendalina Canessa al Grande Fratello Vip 7? “Accordo raggiunto”, indiscrezione bomba

Guendalina Canessa “primo concorrente ufficiale” del Grande Fratello Vip 7: i rumors

Settembre si avvicina e la stagione televisiva si prepara al grande ritorno sul piccolo schermo. Anche il Grande Fratello Vip non mancherà al suo consueto appuntamento annuale e già da ora iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast. L’ultima, in particolare, avrebbe già individuato la prima concorrente ufficiale di quella che sarà la settima edizione del reality: Guendalina Canessa. A sganciare la bomba è il portale MondoTv 24: “Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini che abiteranno tra le mura del loft di Cinecittà“.

Il nome di Guendalina Canessa rientrerebbe così nel nuovo cast pensato da Alfonso Signorini: “Ma chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini“.

Guendalina Canessa e il Grande Fratello: debutto nel 2007, grande ritorno nel 2019

L’indiscrezione bomba lanciata da MondoTv 24 è solo l’ultima di una lunga serie di rumors attorno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Da Morgan e Asia Argento quale possibile coppia di opinionisti alle voci su Antonino Spinalbese, Vera Gemma e Jeda come papabili concorrenti. La nuova edizione, che presumibilmente partirà il prossimo 19 settembre, è ancora un cantiere aperto. Alfonso Signorini ha tutta l’intenzione di replicare il successo dell’ultima stagione e vorrebbe dunque creare un cast altrettanto competitivo.

Il nome di Guendalina Canessa si fa dunque largo, in attesa però di annunci ufficiali. Per lei sarebbe un vero e proprio ritorno nella Casa di Cinecittà, dopo avervi preso parte nel 2007 in qualità di concorrente. A seguire, nel 2019, è ritornata nel loft per pochi giorni in qualità di ospite. Il prossimo anno potrebbe fare tripletta e tornare nel posto che le ha donato grande visibilità e nel quale si è fatta conoscere dal grande pubblico.











