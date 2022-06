Guendalina e Clemente “Roger e Estefania? Preso in giro l’Italia, tutto premeditato”/ Nauafraghi sotto accusa

Roger Balduino torna al centro delle cronache de L’Isola dei Famosi 2022. Ieri il modello brasiliano, che ha di fatto organizzato una “tresca” con Estefania Bernal, era ospite del programma di Barbara D’Urso Pomeriggio 5, su Canale 5, e nell’occasione ha spiegato, così come riporta Biccy.it: “Dopo L’Isola non voglio né Bea (la sua ex fidanzata ndr), né Estefania, basta. Ho una terza fuori che mi aspetta. No scherzo, ma non voglio tornare con loro due. Però io riesco a perdonare e rivedrò sicuramente Estefania”.

“Se è vero che prima de L’Isola ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire? Sì, abbiamo fatto qualcosa – ha continuato Roger Balduino – eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso. Sì Barbara ci eravamo messi d’accordo dicendo “Ok facciamo la coppia e ci proviamo’. Però dopo mi ero affezionato. Io con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata è al 50% di tutti e due. È stata una strategia”.

GUENDALINA TAVASSA E CLEMENTE RUSSO VS ROGER BALDUINO: ECCO COSA SI SONO DETTI IERI

Parole che hanno fatto andare su tutte le furie Guendalina Tavassi, altra concorrente de L’Isola dei Famosi ieri ospite di Pomeriggio 5: “Ma che devi perdonare Estefania? Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti. Estefania diceva a Roger ‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’. Lei aveva architettato questa cosa e lui le era andato dietro. Però erano d’accordo e hanno fatto la coppia. Roger poi l’ha sbugiardata e a lei rodeva tantissimo”.

E al coro di critiche verso Roger Balduino, si è aggiunto Clemente Russo, che sempre a Pomeriggio 5 ha aggiunto: “Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato. Poi ad un certo punto questa cosa studiata vi è scappata dalle mani, quindi tu hai messo in atto un’altra strategia. Però non è che tu sei vittima e lei la carnefice o la strega. Voi tre siete complici”.

