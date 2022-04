Guendalina Tavassi, abbandona l’Isola dei Famosi 2022?/ Gli scontri Edoardo saranno determinanti?

Guendalina Tavassi è arrivata all’Isola dei Famosi 2022, insieme al fratello, piena di energia per intraprendere una nuova avventura nelle spiagge dell’Honduras. Il loro arrivo era molto atteso dai fan, che sin da subito hanno immaginato la cara Guenda vincitrice della nuova edizione. Il primo bagno della bella Guenda, in bikini e perizoma, ha infuocato il pubblico e i naufraghi, che non hanno potuto fare altro che ammirare le su curve hot. I due fratelli hanno trovato molto faticoso ambientarsi sull’isola e trovare un equilibrio con le altre coppie presenti dall’inizio del gioco. I due si sono sentiti spaesati, anche se Guenda aveva già avuto un’esperienza del reality show. La nuova coppia, pronta a far parlare di se, vuole entrare nel vivo del gioco e nei meccanismi creati dagli altri concorrenti, per poter vincere e conquistare il pubblico a casa. I naufraghi hanno cercato sin da subito di far ambientare i nuovi compagni, per esempio Carmen ha mostrato a Guenda dove poter fare la pipì in tutta tranquillità. Questo filmato, circolato sui social, ha avuto tanti clic in quanto il suo arrivo ha destato molta curiosità.

Edoardo e Guendalina Tavassi si dividono all'Isola dei Famosi?/ Coppia già in crisi!

L’approdo di Guendalina è stato molto atteso, ma non ha deluso i suoi fan a partire da i bagni hot nella spiaggia, dove la modella si lascia coccolare dalla brezza e dalle onde tropicali. Sin dai primi giorni l’ex gieffina ha messo in mostra il suo carattere giocoso e dirompente, cercando di fare amicizia con gli altri compagni di’avventura. Grazie al suo carattere ha infatti conquistato il pubblico in questai anni in cui ha partecipato a diversi programmi in tv, dove è riuscita ad avere dei giudizi positivi. In questi primi giorni in Honduras i due fratelli stanno cercando di ambientarsi, conoscere gli altri compagni e trovare il proprio posto all’interno dell’isola. Vedremo insieme se saranno in grado di tener testa agli altri naufraghi e se riusciranno a farsi apprezzare anche singolarmente. Guendalina ha messo già del suo, ma anche suo fratello vuole emergere come individualità, senza nascondere la sua passione per la bella argentina Estefania. I due saranno una coppia esplosiva e il pubblico sa di doversi aspettare qualsiasi cosa da due personaggi come loro, pronti a tutto! Vedremo come procederà la loro avventura nelle spiagge tropicali dell’Honduras, potrete seguirli anche online nei canali ufficiali del programma.

Edoardo Tavassi, nuova lite con Guendalina/ “Il principale nemico dell’Isola sei tu!”

Guendalina Tavassi, lo scontro col fratello Edoardo a L’Isola dei Famosi 2022

Guendalina Tavassi potrebbe decidere di abbandonare già stasera L’Isola dei Famosi 2022. Fioccano scintille infatti col fratello Edoardo in un momento che sta diventando difficile da gestire. L’uomo nel confessionale è stato abbastanza piccato nei confronti della sorella, specificando: “Ha un modo di dire le cose che mi fa davvero rosicare. Io voglio tornare a Roma ora, chiamate la produzione”. La sorella ha risposto che non aveva voglia di sentire le sue stupidaggine. La situazione al momento sta diventando davvero insostenibile e si fa anche largo l’ipotesi che i due possano sciogliersi visto che la squadra rischia di far finire l’avventura di entrambi in Honduras prematuramente.

Edoardo e Guendalina Tavassi, lite all'Isola: "Dici sempre cazz*te"/ Lui: "Vado via!"

Guendalina non è felice di come si sta comportando il fratello: “È molto pigro, gli chiedo una cosa e mi dice che lo scoccio”. Una serie di rimproveri però che non stanno bene a Edoardo che risponde per le rime. Intanto il clima in Honduras si fa rovente e in questa occasione non per il sole che comunque picchia in maniera copiosa. Tra i due sembra essere emerso un clima di tensione che già si verifica nella vita quotidiana, uno scontro continuo che potrebbe avere un’origine molto lontana rispetto a quello che stiamo ammirando in questi giorni davanti alle telecamere. Di sicuro durante la puntata di stasera ci terrà aggiornati con le evoluzioni legate alla loro esperienza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA