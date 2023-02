Guendalina Tavassi attacca il GF Vip/ “Mandate in onda solo liti e scontri”

Guendalina Tavassi contro il GF Vip: lo sfogo sui social

Guendalina Tavassi è una spettatrice attiva delle dinamiche che avvengono nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La modella segue il percorso del fratello, ma anche di tutti gli altri inquilini. Per questo si è scagliata contro gli autori del reality show sui social, con un duro sfogo.

La sorella di Edoardo Tavassi dichiara: “Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però:

Ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri ;

; Toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento;

Ignora le coppie carine e belle per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità ;

; Non mostra un momento bellissimo e pieno di emozioni, come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol.

Siete voi a mandare il messaggio che servono le liti per essere protagonisti! Se volete un altro GF iniziate a cambiare voi!” scrive Guendalina su Instagram. Questo messaggio lo ha condiviso in pieno anche la mamma di Tavassi, Emanuela Fuin.

La mamma di Tavassi contro gli autori del GF Vip? “Edoardo e Micol vengono ignorati”

Emanuela Fuin, mamma di Tavassi, è stata ospite del GF Vip Party in cui ha svelato cosa pensa della relazione del figlio con Micol Incorvaia. Le parole della donna, però, sembrano nascondere un velo di polemica nei confronti degli autori del Grande Fratello Vip 2022.

La mamma del vippone dichiara: “La coppia che è più pura, carina con sentimenti veri: si divertono, sono dolci, stanno benissimo insieme e poi viene ignorata. Secondo me la gente, quella che segue solo la puntata serale, non sa neanche che questi due stiano insieme. Mentre le coppie che un giorni sì e uno no litigano, si insultano, si dicono le peggio cose, quelli ogni puntata devono essere i protagonisti.” E ancora: “L’amore per me non è sofferenza non è litigio; l’amore è trovare una persona che ti faccia stare bene. Quindi se una relazione è piena di litigi continui è tossica”.

