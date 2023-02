Mamma di Tavassi attacca Antonella/ “Allontana Donnamaria dai suoi amici”

Mamma di Tavassi parla della relazione del figlio con Micol: “L’unica coppia vera”

Emanuela Fuin, mamma di Tavassi, è stata ospite al GF Vip Party condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. La donna ha parlato della relazione del figlio con Micol Incorvaia, definendola la più vera: “La coppia che è più pura, carina con sentimenti veri: si divertono, sono dolci, stanno benissimo insieme e poi viene ignorata.”

E ancora: “Secondo me la gente, quella che segue solo la puntata serale, non sa neanche che questi due stiano insieme. Mentre le coppie che un giorni sì e uno no litigano, si insultano, si dicono le peggio cose, quelli ogni puntata devono essere i protagonisti.” La mamma di Tavassi conclude con una massima: “L’amore per me non è sofferenza non è litigio; l’amore è trovare una persona che ti faccia stare bene. Quindi se una relazione è piena di litigi continui è tossica” riferendosi alla relazione tra Antonella e Donnamaria.

Mamma di Tavassi boccia la storia tra Donnamaria e Antonella: “Lo allontana dagli amici”

Emanuela Fuin, come ospite al GF Vip Party ha parlato dell’amicizia tra Tavassi e Donnamaria e della relazione del volto di Forum con Antonella Fiordelisi. La donna definisce “tossica” la storia della coppia perchè piena di litigi e incomprensioni.

La mamma di Tavassi dichiara: “Edoardo Donnamaria è molto condizionato ed è molto più amico quando litiga con Antonella. Allora va a sfogarsi da loro, viene consolato e sta sempre appicciato a loro. Quando fa pace con Antonella lo vedi che sta sempre più con lei. Ci sono stati dei litigi e Antonella è la prima che lo vuole allontanare dagli amici, non vede l’ora che lui litighi con Micol ed Edoardo e con l’altro gruppo. Quando tu vuoi bene a una persona non lo vuoi allontanare dalle persone che gli sono state vicino e dalle persone che gli vogliono bene. Questa cosa di o me o i tuoi amici, sopra i 13 anni, non dovrebbe esistere. E’ molto immatura in questo senso e lui purtroppo le dà retta“.

